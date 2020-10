Ultima explicatie a Primariei Capitalei privind haosul in trafic de pe Pasajul Ciurel: "Demolarea trotuarului face parte din proiect"

Primaria Municipiului Bucuresti, condusa in prezent de Gabriela Firea , sustine ca lucrarile care se desfasoara in prezent la bretea fac parte din proiect si nu este vorba de lucrari suplimentare, noteaza Digi24.ro Potrivit Primariei, "in cadrul proiectului se realizeaza banda de extindere a Soselei Virtutii pe sensul Crangasi-Lujerului, conform planurilor pentru acest obiectiv. Breteaua B se va racorda la soseaua extinsa. Initial, breteaua era racordata fara aceasta extindere, temporar, pentru a se asigura functionalitatea Nodului pana la definitivarea lucrarilor de termoficare/canalizare".Imaginile publicate de G4media.ro surprind noile lucrari la podul Ciurel, inaugurat pe 19 septembrie de Primaria Capitalei.Brigada Rutiera a Politiei Romane a transmis, pe 23 septembrie, la solicitarea Ziare.com, ca administratia publica locala cauta solutii pentru a rezolva aglomeratia de pe podul Ciurel.Podul Ciurel, cunoscut bucurestenilor drept "cel mai scump viraj la stanga" sau "pasajul care nu duce nicaieri", a fost inaugurat sambata, 19 septembrie, de Primaria Capitalei, iar criticile au continuat la adresa acestui obiectiv de infrastructura nefinalizat, in opinia specialistilor din domeniul infrastructurii.In prezent, singura utilitate a constructiei incepute in timpul mandatului fostului primar Sorin Oprescu este ca face transferul de pe Splaiul Independentei pe Soseaua Virtutii. Chiar si asa, masinile raman blocate la capatul pasajului din cauza ca se sugruma circulatia de pe trei benzi pe una singura, fiind necesara interventia politistilor din Brigada Rutiera.Pe de alta parte, la capatul podului, care ar fi trebuit sa fluidizeze circulatia pe bulevardul Iuliu Maniu prin asigurarea unei legaturi cu Autostrada A1, strada se opreste brusc in apropierea Lacului Morii, fara a avea o continuare asa cum era proiectat initial.