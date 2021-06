Vesti bune pentru bucuresteni: Primaria Capitalei a inceput dezinsectia si deratizarea VIDEO

"Ieri seara au inceput operatiunile de dezinsectie si deratizare in Capitala.Tratamentele impotriva tantarilor si capuselor au loc in tot Bucurestiul, incepand de la periferie spre centru. Aceste tratamente se fac in fiecare seara, incepand cu ora 9 si vor dura 7 zile, urmand sa se lucreze simultan cu 12 echipe. In parcuri se va intra in zilele de joi si vineri, astfel incat acestea sa fie pregatite pentru plimbarile bucurestenilor la sfarsit de saptamana", a transmis Nicusor Dan.Primarul sustine ca aceste activitati se vor repeta de mai multe ori pe parcursul verii."Pentru deratizare, fiecare asociatie de proprietari va fi anuntata de inceperea tratamentului, ca sa nu fie afectate animalele de companie care sunt plimbate in jurul blocurilor.Activitatile de dezinsectie si deratizare vor fi repetate de mai multe ori pe timpul verii si al toamnei", se mai arata in postare."As fi vrut sa incepem aceste operatiuni mai devreme, dar situatia financiara a primariei (datoriile curente de 3 miliarde, conturile poprite, investitiile blocate) ne-a fortat sa decidem taieri sau amanari de cheltuieli. Nu e placut atunci cand scoti gunoiul de sub pres, dar acum suntem pe un drum bun, iar primaria isi va indeplini obligatiile fata de bucuresteni", a mai transmis primarul.