Primaria Pitesti nu a reusit sa obtina autorizatia de securitate la incendiu. Ce sanctiune a primit

Dupa expirarea termenului dat, ISU a verificat din nou institutia si a aplicat un avertisment. Ulterior, Consiliul Local a votat proiectul de hotarare."Ca urmare a controalelor din anii precedenti, efectuate de catre ISU Arges la sediul Primariei Municipiului Pitesti, a fost lasata, ca masura in procesele verbale de control, obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu. Documentatia a fost intocmita de catre un proiectant specializat si a fost depusa la ISU Arges in vederea eliberarii autorizatiei de securitate la incendiu. Ulterior verificarii documentatiei si a situatiei din teren, ISU Arges a mai solicitat efectuarea unor lucrari de conformare si a emis Avizul de securitate la incendiu nr.192/20/SU-AG din 08.12.2020, care prevede ca << Detinatorul avizului are obligatia sa solicite autorizatia de securitate la incendiu dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, inainte de punerea in functiune a constructiilor ori a instalatiilor pentru care s-a obtinut prezentul aviz >> ", a transmis, vineri, Primaria Pitesti.Sursa citata a precizat ca, pentru efectuarea lucrarilor de conformare , trebuia aprobata in Consiliul Local documentatia tehnico-economica, cu o valoare de 493.047,76 lei inclusiv TVA, obiectiv ce se regaseste in Programul de Investitii al municipiului Pitesti pe anul 2021, iar lucrarile vor incepe dupa aprobarea bugetului Municipiului Pitesti pe anul 2021."In sedinta extraordinara din 28 ianuarie 2021, Consiliul Local a respins cu 9 voturi pentru si 13 abtineri Proiectul de hotarare initiat de primar privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice aferenta obiectivului de investitii << Lucrari de conformare securitate la incendiu pentru Primaria Pitesti >> . ISU Arges a sanctionat Primaria Municipiului Pitesti cu avertisment", a mai transmis Primaria Pitesti.