Primaria Sectorului 1 cere un teren al BNR in zona Straulesti pentru a continua Promenada Verde

Consilierii locali ai Sectorului 1 au aprobat in sedinta de astazi, 20 mai 2021, un proiect de hotarare prin care solicita Consiliului General al Municipiului Bucuresti sa ceara Guvernului Romaniei trecerea din domeniul public al statului si administrarea Bancii Nationale a Romaniei in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local Sector 1 a imobilului-teren situat in Soseaua Straulesti nr. 60 B."Promenada Verde va fi pentru biciclisti si pentru oameni care isi doresc un spatiu de recreere si relaxare, fara masini, fara poluare si departe de zgomotul orasului. Promenada Verde va fi un exemplu de integrare a unei resurse naturale in mediul urban si de folosire a ei pentru a crea obiceiuri de abordare ecologica in transport. Sau, altfel spus, revolutia transportului durabil in Sectorul 1", a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand Ca urmare a consultarii informatiilor din extrasul de carte funciara de informare, Primaria Sectorului 1 a constatat ca imobilul figureaza inscris cu doua categorii de folosinta, respectiv drum si curti constructii.Acest imobil include calea de acces care in prezent este cunoscuta sub denumirea Aleea Tripoli si care, pe latura sa estica, se invecineaza cu Lacul Baneasa, iar o parte din acesta obstructioneaza continuitatea traseului Promenadei Verzi.Primul tronson din Promenada Verde din jurul lacurilor de pe raza Sectorului 1, unde Administratia Domeniului Public a igienizat, a toaletat arborii, a montat banci si cosuri de gunoi si a amenajat o alee din pietris, va fi inaugurat vineri, 26 februarie.Pana la inceperea propriu-zisa a lucrarilor la primul tronson al Promenadei Verzi, estimata pentru inceputul anului viitor, autoritatea locala intentioneaza sa redea locuitorilor toate zonele accesibile in prezent, prin amenajarea si punerea in siguranta a acestora de catre ADP, precizeaza Primaria.Deocamdata nu se vor face investitii majore, care sa fie anulate la inceperea lucrarilor de amenajare propriu-zisa. Luna viitoare va fi deschis un nou tronson din Promenada Verde in dreptul Aleii Matelotilor.Primarul Sectorului 1 si-a propus finalizarea tuturor celor 25 de kilometri, cat are in total proiectul, reprezentand intinderea malurilor a trei lacuri aflate pe teritoriul Sectorului 1. Proiectul prevede amenajarea de alei pentru plimbare si jogging, spatii pentru sporturi de recreere, pontoane, iluminat nocturn, spatiu expozitional etc.Autoritatea locala aminteste ca, in cadrul proiectului Promenada Verde, Primaria Sectorului 1 si-a propus sa achizitioneze trei terenuri in suprafata de peste 17.000 mp pe malul Lacului Straulesti pentru amenajarea unei baze de agrement si a unor spatii verzi. Este vorba de trei loturi de teren de 1.676 mp, 560 mp, respectiv 14.870 mp pe bd. Bucuresti Noi nr. 245, detinute in prezent de SC Biroul de Turism pentru Tineret SA, care si-a manifestat disponibilitatea de a le vinde administratiei locale a Sectorului 1.