Primaria Sectorului 4 amenajeaza primul centru mobil de vaccinare impotriva COVID-19, destinat imunizarii copiilor din Capitala

"Amenajat de Primaria Sectorului 4 in parcul Lumea Copiilor (zona rotonda), in imediata apropiere a centrului de vaccinare de la Palatul National al Copiilor, noul centru mobil va avea doua puncte de imunizare, in care se va administra serul produs de Pfizer-BionTech", a transmis, vineri seara, Primaria Sector 4, printr-un comunicat de presa.Centrul mobil va fi deschis zilnic, in intervalul orar 08:00 - 20:00, timp in care copiii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani vor putea fi vaccinati impotriva COVID-19, cu acordul parintilor/reprezentantilor legali."Acestia ii vor insoti, de altfel, pe copii si vor completa formularele pe care le vor primi de la registratorii centrului. Ulterior, copiilor li se va administra prima doza a vaccinului, in aceeasi cantitate de 0,3 ml utilizata si pentru imunizarea adultilor, dupa care vor ramane sub supraveghere, intr-o zona de post-vaccinare, pentru un interval de 15 minute", a mai transmis Primaria Sector 4.Centrul va fi deschis, sambata, la ora 12.30.