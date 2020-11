VIDEO Primaria Sectorului 5 a inceput sa ridice masinile abandonate pe strazi

Potrivit unui comunicat al autoritatii locale, pana in prezent, au fost identificate 335 de masini abandonate, iar in cursul zilei de marti vor fi ridicate opt dintre acestea.Multe dintre aceste masini reprezinta "un real pericol" pentru sanatatea oamenilor, dupa ce au devenit spatii de depozitare a gunoaielor, se explica in comunicat.Autoturismele ridicate si bunurile din interiorul acestora vor fi inventariate, expertizate, ridicate, transportate si depozitate de catre Directia Generala de Politie Locala Sector 5 in spatiul special amenajat in Drumul Cooperativei nr. 75B.Primaria Sectorului 5 subliniaza ca sunt ridicate doar masinile abandonate si cele declarate fara stapan care fac obiectul Legii nr.421/2002, nu si cele parcate neregulamentar.Proprietarul sau detinatorul legal poate sa revendice vehiculul in cel mult 30 de zile de la data anuntului public, dupa achitarea integrala a taxelor/tarifelor si cheltuielilor efectuate cu ocazia ridicarii, transportarii si depozitarii. In situatia in care vehiculul nu este revendicat, acesta va fi trecut in proprietatea privata a municipalitatii, prin dispozitie a primarului Sectorului 5.