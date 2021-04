Primaria Constanta propune cetatenilor sa faca miscare. Insa antrenamentele sunt online, transmise pe Facebook

"Este esential sa pastram un stil de viata sanatos si echilibrat in aceasta perioada marcata de multe restrictii. Sportul asigura o stare de buna dispozitie, un somn mai odihnitor, reduce stresul si anxietatea si consolideaza memoria si functiile cognitive.Mai multi instructori avizati si-au exprimat entuziasmul unei noi provocari si au pregatit o serie de antrenamente pentru dumneavostra. Asadar, in fiecare duminica, de la ora 09.00, pe pagina de facebook a Primariei Constanta, va invitam sa facem miscare impreuna", mai scrie in postare.