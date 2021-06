Inca o primarie sanctionata de Garda de Mediu pentru depozitarea ilegala a gunoiului. Pe langa amenda de 50 de mii de lei, autoritatile locale sunt obligate sa faca curat

Administratia locala din Baicoi este a treia primarie din Prahova amendata in ultimele doua saptamani pentru depozitarea ilegala de deseuri.Conform informatiilor postate sambata pe pagina de Facebook a Garzii de Meidu Prahova, amenda de 50.000 de lei a fost aplicata vineri Primariei Baicoi "pentru depozitarile necontrolate de deseuri regasite in localitate"."Astfel, in urma verificarilor efectuate de comisarii GNM CJ Prahova, pe raza localitatii Baicoi, au fost constatate pe o suprafata de aproximativ 500 metri pastrati, depozitari necontrolate de deseuri, preponderent din constructii/demolari, deseuri municipale amestecate, vegetale, deseuri de ambalaje. (...) Pentru zona afectata de depozitarile de deseuri, s-au impus masuri imediate de salubrizare si luarea tuturor masurilor de supraveghere pentru evitarea formarii depozitarii de deseuri", au transmis comisarii de mediu din Prahova.Zona in care au fost aruncate deseurile se afla la cativa metri de drumul national 1, in spatele unei biserici.Primaria Baicoi este a treia primarie din Prahova amendata de garda de mediu pentru aruncarea deseurilor in alte locuri decat cele autorizate.In urma cu aproximativ doua saptamani Primaria Puchenii Mari a fost amendata cu 50.000 dupa ce comisarii de mediu au constatat "abandonari masive de deseuri rezultate din constructii/demolari, dee-uri, menajere si asimilabile acestora pe o suprafata de aproximativ 350 metri patrati, ce au fost impinse cu buldoexcavatorul spre Fondul Forestier ce apartine Ocolului Silvic Ploiesti".Totodata, administratia orasului prahovean Urlati a primit amenda pentru aceeasi abatere, primaria fiind obligata sa salubrizeze zona in care a aruncat gunoi si sa trimita deseurile in zone autorizate pentru depozitarea acestora. Cu ocazia controlului efectuat in data de 30.05.2021 si 31.05.2021, pe raza localitatii Urlati , comisarii de mediu au constatat pe malul stang al raului Cricovul Sarat, abandonari de diferite tipuri de deseuri, cu preponderenta deseuri menajere, din constructii-demolari, acoperite cu pamant si nisip", informa, in 5 iunie, Garda de Mediu Prahova.