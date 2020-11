Locurile din Romania unde castigatorii alegerilor locale "taie in carne vie" printre angajatii institutiilor publice. Concedierile in masa si restructurarile anuntate

Ilie Bolojan anunta ca jumatate dintre angajatii institutiei vor fi concediati

Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Bihor,, este primul edil care a anunta, la doar o saptamana de la numirea in functie, ca face concedieri in institutia din subordine. Jumatate dintre angajatii institutiei vor fi concediati, pentru ca nu au "obiectul muncii". Astfel, din cei 174 de angajati ai CJ Bihor, vor ramane doar 88.Cheltuielile cu personalul ale Consiliului Judetean Bihor sunt de trei ori mai mari decat cele pentru investitii. Bolojan sublinia faptul ca, in patru ani, cu banii economisiti prin reducerea aparatului administrativ se poate construi un nou pod in Oradea.Acesta a declarat ca, in urma unei analize, a constatat ca "in aproape toate compartimentele schema de personal era supraincarcata" si ca "sunt structuri intregi fara obiect de activitate". El a dat ca exemplu structura care, pe hartie, se ocupa de gestionarea ariilor protejate, in conditiile in care "de peste doi ani gestionarea acestora o face o autoritate a statului, iar angajatii structurii aveau in realitate alte insarcinari"., presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin, este urmatorul edil care a anuntat concedieri. El vrea sa dea afara 500 de angajati pentru a face o economie de 600.000 de euro pe luna, la bugetul judetean, scrie publicatia Express de Banat Edilul anunta, intr-o postare recenta pe Facebook , ca sapte persoane au plecat deja din administratie si doar una a fost angajata, iar regula va fi "pleaca cinci, vin cel mult trei"."Un alt lucru important de stiut! Schema de personal va fi redusa substantial. Pana acum din sistem au plecat 7 si am facut o singura angajare. Organigrama va fi supusa votului la prima sedinta dar pana atunci si dupa aceea, regula e urmatoarea. Pleaca 5 vin cel mult 3", a transmis liberalul.Noul presedinte al Consiliului Judetean Timis,, a declarat intr-un interviu pentru presa locala ca va concedia oameni din subordine daca acestia nu au obiectul muncii sau serviciile lor sunt de prisos. Insa, va incerca sa le gaseasca atributii inainte de a-i da afara."Nu sunt asa de aprig ca domnul Bolojan, eu o voi lua pas cu pas. Voi evalua situatia din fiecare directie si daca sunt oameni care nu isi gasesc exercitiul functiunii si ne putem lipsi de serviciile lor vom lua si noi o decizie asemanatoare. Insa dorinta mea este sa folosim personalul care poate nu a avut de lucru, nu i s-a dat de lucru suficient si sa il folosim pentru directiile pe care noi le vedem prioritare in Consiliul Judetean. Si ma refer aici la lupta impotriva pandemiei de coronavirus, care ne va ocupa destul de mult timp in perioada urmatoare, dar si la atragerea de fonduri europene fiindca pana la sfarsitul lunii trebuie deja hotarat care vor fi proiectele pe care Consiliul Judetean le va depune pentru noul mecanism de rezilienta si redresare", a spus Alin Nica intr-un interviu pentru Press Alert. Liberalul a precizat, pentru Ziare.com, ca nu va concedia niciun angajat din Consiliul Judetean Timis sau din institutiile subordonate, in perioada urmatoare."In viitorul imediat, nu am in plan acest lucru, fiindca nu vreau sa fac lucrurile pompieristic, ci bazate pe competentele fiecarui angajat. Tinand cont ca resursa umana este principala bogatie pe care o avem, iar somajul este foarte scazut, este o batalie pe oameni in judetul nostru. Cred ca o astfel de masura trebuie luata cu maxima atentie, fiindca ne asteapta provocari importante si vrem sa atragem mai multi bani europeni, iar lucrul acesta nu il putem face decat cu oameni. As vrea sa vad cat de multi doresc sa impartaseasca prioritatile si directia pe care vreau sa o imprim judetului si abia dupa aceea sa iau decizia de a renunta la personalul care nu este util directiei de dezvoltare a judetului. Vom face, la un moment dat, si o reorganizare, dar dupa ce vom analiza fiecare persoana in parte si modul in care pot folosi resursa umana pentru viitor", a explicat Nica pentru Ziare.com.In organigrama primariei si a institutiilor din subordine sunt 263 de posturi, dar peste 50 nu sunt ocupate.Angajatii Primariei Bacau si cei ai institutiilor subordonate sunt pusi sa faca un raport al activitatilor din ultimele sase luni, detaliat cu activitatile zilnice din ultimele doua luni si sa precizeze cum au ajuns in functii.Viziteu, sustinut de PNL USR si PLUS, solicita si un CV pentru fiecare persoana in parte si vrea sa stie modul in care aceasta a ajuns in functie, fie ca este vorba despre concurs sau transfer, potrivit Ziarul de Bacau Primarul Bacaului spune ca vrea sa isi cunoasca angajatii si sa ii reorganizeze, urmand sa realizeze o noua organigrama a institutiei, pentru ca nimeni nu a mai facut acest lucru din februarie 2014, iar actuala organizare nu corespunde realitatii si nevoilor din prezent."Ca sa ii cunosc, sa vad ce au facut, in vederea reorganizarii, adica actualizarea organigramei la situatia actuala a institutiei, pentru ca organigrama este de vreo sase ani, aceasta nu mai corespunde nevoilor municipiului, plus ca ea s-a tot modificat prin dispozitii de primar. Organigrama care este acum nu reflecta sub nicio forma realitatea organizationala. Sunt niste lipsuri grave in primarie. Noi nu avem un compartiment dedicat proiectelor europene, sunt diversi oameni in diverse locuri. Sunt diverse apartamente care nu au o conducere, nu are nimeni responsabilitate si toti arata cu degetul la altii. Nu e nimic grav, dar lasa loc arbitrarului si haosului", a declarat Viziteu pentru Ziare.com.Intrebat daca va concedia angajati, acesta a raspuns ca nu are aceasta intentie, dar in urma unei analize va anunta care sunt departamentele unde sunt prea multi salariati si care sunt cele unde exista deficit de personal."Nu am nicio apetenta pentru acest lucru, mai ales ca sunt blocate concursurile pentru posturile noi, in timpul starii de alerta. In urma analizei, o sa imi dau seama daca exista prea multi oameni intr-un anumit departament, cu anumite atributii sau un serviciu specific pe care il ofera primaria . Sunt sigur ca sunt multe locuri in care exista un deficit de personal. Nu am niciun plan sa dau pe nimeni afara. Dupa ce voi face analiza imi voi da seama unde va fi nevoie de oameni mai multi, unde este nevoie de oameni mai putini. Intentionez sa atrag un volum foarte mare de proiecte europene si este nevoie de o primarie care sa mearga bine, ca sa le poata implementa. Primaria si institutiile din subordine au undeva intre 400 si 600 de angajati" a adaugat Viziteu.La doar o zi dupa ce a castigat alegerile pentru Primaria Capitalei, Nicusor Dan a anuntat ca il va demite pe seful Directiei Juridice din Primaria Capitalei. Clotilde Armand , primarul Sectorului 1, Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2 si Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 au anuntat ca in prima etapa vor cere audierea institutiilor pe care le conduc.Armand a anuntat, intr-un interviu pentru Ziare.com, ca va realiza un audit in institutie, pentru a verifica cheltuielile acesteia. "Acest audit ne va spune si cine sunt persoanele care au semnat pentru ca banii sa ajunga in firme de casa, iar investitiile sa nu se faca. Trebuie sa ne bazam pe niste persoane integre si competente - acestea vor fi cele doua criterii pe baza carora ii vom selecta pe cei cu care vom lucra, regulile jocului s-au schimbat", declara ea la scurt timp dupa aflarea rezultatelor.Citeste si: Clotilde Armand, primarul Sectorului 1: Vom face un audit sa vedem unde s-au dus banii nostri. Conducerea Politiei Locale era aservita politica Mihaiu anunta si el un audit intern si unul extern, sustinand ca va continua sa lucreze alaturi de oameni care isi fac treaba corect si legal."Va trebui sa vedem cine isi doreste sa faca treaba, sa munceasca si sa fie in folosul cetatenilor si cine isi doreste sa nu faca treaba si sa continue practici de care in mod clar cetatenii Sectorului 2 au vrut sa scape. O sa vedem cati din cei care sunt acolo au inteles acest mesaj dat de electorat si cati insista sa ramana in vechea paradigma. (...) Trebuie sa vedem daca exista mentalitatea necesara pentru a depasi blocajele. Daca nu exista mentalitatea necesara de a depasi blocajele, ci doar mentalitatea de a pastra felul gresit de a face lucrurile, atunci vom gasi solutiile legale", sustinea Mihaiu intr-un interviu acordat Ziare.com.Ciucu anunta ca va stabili cine performeaza in institutie, urmand sa se produca schimbari daca salariatii nu isi fac treaba. "Intai, va trebui sa imi dau seama cine performeaza si cine nu performeaza in primarie. Daca sunt zone care nu performeaza si nu sunt croite pentru o administratie moderna, vom veni cu schimbari. Daca performeaza, vor fi incurajati si vor avea conditiile sa performeze", comenta primarul Sectorului 6.Allen Coliban, primarul ales al orasului Brasov, a anuntat ca va apela la comisii de disciplina in cazul angajatilor care nu isi fac treaba corect, urmand sa caute salariati care performeaza."Aici avem un cadru legislativ clar si foarte strict. Legea prevede inclusiv evaluari, comisii de disciplina si toate mecanismele astfel incat functionarul public sa isi faca datoria fata de cetatean si in interesul public. Acolo unde lucrurile nu se intampla, iar performanta lasa de dorit, voi lua masurile necesare si vom gasi oamenii care sa produca performanta. Din acest punct de vedere, da, este nevoie de o noua atitudine", spunea Allen Coliban in cadrul unui interviu.Citeste si: Allen Coliban, primarul ales al Brasovului: Nu pot sa lucrez cu oameni in care nu am incredere