UPDATE Primarul din Braila: Victorie! Fara masca in Braila! Decat o viata sluga mai bine patru ani vultur!

"VICTORIE!!! FARA MASCA IN BRAILA!!! O poarta doar cine vrea!!! O sa respect intotdeauna legea, chiar si atunci cand nu imi convine. DAR, o sa folosesc toate mijlocele legale pentru a apara drepturile si libertatile brailenilor si voi initia procedura de modificare a hotararilor si legilor abusive. Cand va plimbati in Parcul Monument, Gradina Mare sau oriunde in Braila, cu exceptia locatiilor enumerate anterior, masca nu este obligatorie, dar cei care doresc o pot purta. Acum, fiecare are dreptul de a decide!!!", a scris primarul Marian Dragomir pe Facebook Primarul din Braila contesta importanta purtarii mastii de protectie si ridica sub semnul intrebarii recomandarile medicilor si ale specialistilor." Persoane mai tematoare spun ... dar daca nu purtam masca o sa creasca cazurile. Eu ii intreb, cu tot respectul - garanteaza cineva ca daca purtam masca nu ne infectam? Exista un studiu oficial? Personalul D.S.P. Braila a purtat masca, a respectat regulile ... si totusi s-a infectat!!! Unii mi-au spus - Au trecut alegerile, esti 4 ani primar .... stai linistit ... nu te pune contra curentului ....Am spus odata - DECAT O VIATA SLUGA, MAI BINE 4 ANI VULTUR!!! Nu sunt "vultur", este doar un proverb romanesc adaptat. O sa raman mereu acelasi om sincer si nu ma voi vinde pentru un post sau interes personal", a mai transmis Marian Dragomir.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta din Braila a stabilit ca masca trebuie purtata doar in piete, targuri , zone de asteptare (statii de autobuz, peroane si altele asemenea), faleza, zone in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale si in proximitatea institutiilor de invatamant pana la o distanta de 50 m de intrarea in perimetrul scolii.Intr-o interventie telefonica la postul de televiziune Digi24 , primarul din Braila a declarat ca masura de a purta masca de protectie in toate spatiile publice este abuziva."Nu sunt impotriva mastii. Sunt de acord sa fie purtata in spatii aglomerate - piete, statii de autobuz, dar la Braila s-a luat o masura abuziva prin care atunci cand te plimbai singur in parc trebuia sa porti masca. Nu te intalnesti cu nimeni si trebuia masca. Am contestat masura. S-a stabilit ca in localitatile cu rata infectarii mai mica de 3 la mie sa fie purtata doar in piete, targuri, zone aglomerate. (...) Respectam si sfaturile medicilor, respect legea si atunci cand nu imi convine, dar pot contesta", a spus Marian Dragomir.Intrebat la ce s-a referit cand a spus "decat o viata sluga, mai bine 4 ani vultur", primarul a raspuns ca la prefecti si ca cei care poarta nu sunt slugi: "Era vorba de obedienta fata de stapanii de la Bucuresti , care ii schimba".