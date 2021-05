In ce masura va atinge Romania imunitatea colectiva pana la finalul lunii august. Anuntul primarului din Miercurea Ciuc

Indemnul catre primari

Miercurea Ciuc este pe un loc fruntas la nivel national

"Daca vorbim de 70% imunitate colectiva, este exclus. (...) In Romania, eu nu cred ca vom putea ajunge acolo cu acest ritm de vaccinare", sustine Korodi.Acesta a declarat ca, in opinia sa, imunitatea colectiva nu va putea fi atinsa in Romania la finalul lunii august, asa cum si-au propus autoritatile."Daca vorbim de 70% imunitate colectiva, este exclus. Intrebarea este ce intelegem pana la urma prin imunitatea colectiva, pentru ca Malta a declarat ca a ajuns la 70% imunitate colectiva si a inceput sa aplice anumite masuri de relaxare mai profunde. In Romania, eu nu cred ca vom putea ajunge acolo cu acest ritm de vaccinare", a afirmat Korodi.El considera ca indemnul adresat de presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu primarilor de la sate si din orasele mici sa mearga din poarta in poarta, pentru a convinge populatia sa se vaccineze, este bun, dar insuficient."Indemnul in sine este util, dar nu este de ajuns. Numai daca ne gandim la sincopele care au precedat decizia ca si medicii de familie sa poata fi parte a campaniei de imunizare arata ca, pana la urma, zona rurala nu a fost foarte eficient tintita. Trebuie mecanisme de abordare, trebuie vazut cum ajung echipele mobile sau maratoanele de vaccinare in zona rurala. Oamenii trebuie acolo nu numai fizic implicati in programele acestea, dar mai ales, daca nu exista o campanie de a explica foarte bine utilitatea acestor vaccinuri, nu vor fi eficiente nici abordarea si programele catre zona rurala", a explicat edilul.Korodi a subliniat ca municipiul Miercurea Ciuc este pe un loc fruntas la nivel national, la vaccinarea anti-COVID."Am fost placut surprins ca municipiul Miercurea Ciuc se afla la nivel national intre municipiile resedinta de judet pe locul doi la procentaj al persoanelor care au primit cel putin o doza de vaccin, dar asta inseamna ca zona rurala adiacenta orasului Miercurea Ciuc sta foarte prost, cu rezultate si cu o acceptare a vaccinului foarte slaba", a completat el.