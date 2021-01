VIDEO Primarul din Suceava face campanie locala pro-vaccinare: "Cand imi vine randul la vaccinare, o voi face public"

"Nu sar peste rand, dar atunci cand imi vine randul la vaccinare o voi face public. (...) Cu totii ne dorim sa revenim la o stare de normalitate, ori o stare de normalitate poate sa vina astazi numai vaccinandu-ne", a spus Lungu.Totodata, primarul si-a declarat intentia de a demara o campanie pro-vaccinare locala in speranta ca vor fi cat mai multi suceveni care se vor vaccina.Potrivit edilului, in municipiul Suceava rata de infectare era "acceptabila" marti, de 2,09 la mia de locuitori , dar a subliniat ca in perioada sarbatorilor de iarna s-au facut mai putine teste.Lungu a precizat ca, in prezent, municipalitatea este in contact cu autoritatile judetene si cele sanitare in vederea asigurarii spatiilor necesare etapei a doua a vaccinarii anti-COVID.