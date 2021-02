Planul primarului din Targu Jiu de desfiintare a Politiei Locale. "Atributiile pot fi preluate de structurile MAI"

In plus, 39 de posturi de agenti de politie nu mai au statut de functionar public, ci de agent de paza, scrie Adevarul.ro Dintre cele 13 posturi de conducere de la nivelul Politiei Locale au mai ramas doar cinci: doua posturi sef serviciu, trei sefi birou si un director. Inclusiv postul actualului sef al Politiei Locale a fost desfiintat.La inceputul acestei saptamani, primarul Marcel Romanescu scria, pe Facebook , ca se poate merge pana la desfiintarea Politiei Locale, unde acuza ca sunt multi directori cu venituri foarte mari."Avem o noua organigrama pentru Primaria Municipiului Targu Jiu. (...) Stiu ca exista nemultumiti si ca cei care isi pierd functiile de conducere incearca sa se foloseasca de ceilalti angajati . (...) Avem o optiune simpla si putem merge pana la desfiintarea unor structuri, cum ar fi, spre exemplu, Politia Locala, ale carei atributii pot fi preluate de structurile MAI", scrie primarul Marcel Romanescu pe Facebook luni, 22 februarie."Pastratorii si aparatorii din PSD ai vechilor metehne fac zid in jurul sefilor din Politia Locala ale caror scaune se prabusesc in acest moment. (...) Ce se vrea? Pastrarea numerosilor sefi de la "Ordine Publica" pe salarii foarte mari, in mod nejustificat ", mai scria Romanescu.