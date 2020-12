Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta cand se vor aprinde luminitele in Bucuresti

Nicusor Dan a declarat, duminica, la iesirea de la vot, ca luni seara va fi aprins iluminatul festiv de sarbatori in Capitala.El a explicat ca nu a dorit ca aprinderea luminitelor sa se faca in campania electorala, tocmai pentru a nu fi catalogata drept un gest electoral."Nu am vrut sa interfereze cu campania electorala, sa fie consemnat ca un gest electoral. Maine (luni - n.r.), imediat dupa incheierea acestei campanii electorale, aprindem luminitele, pentru ca e firesc ca de sarbatori sa avem luminite, sa avem bucurie pentru copii", a declarat Nicusor Dan.Citeste si: Nicusor Dan, despre alegerea lui Vlad Voiculescu in functia de viceprimar al Capitalei: "Este un angajament politic care va fi respectat" Citeste si: Alegeri parlamentare 2020. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan: "Ii indemn pe romani sa voteze cu capul"