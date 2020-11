Primarul Bacaului organizeaza referendum pe 6 decembrie pe tema restrictiilor anti-COVID: "Oricat de bune ar fi masurile luate la nivel central, exista un specific local"

Referendumul va contine trei intrebari: una referitoare la instituirea unor masuri suplimentare impotriva coronavirusului, iar celelalte doua la proiecte de modernizare a orasului.Primarul sustine ca este pentru prima oara in istoria Bacaului cand vom avea un referendum local. "Este pentru prima data in istoria post-decembrista cand cetatenii sunt consultati in mod direct despre implementarea unor masuri si proiecte cu impact asupra comunitatii", a scris primarul orasului Bacau pe Facebook La ce se refera cele trei intrebari ale referendumului, care urmeaza sa fie definitivate in perioada urmatoare:este legata de folosirea unor fonduri de la bugetul local pentru ca executivul local sa ia masuri suplimentare, dar fara coercitie, pentru respectarea regulilor privind combaterea pandemiei. Acestea au drept scop scaderea numarului de infectari pe raza municipiului Bacau, in vederea redeschiderii activitatilor economice, educationale si culturale.este legata de necesitatea sistematizarii cartierelor Bacaului. Este vorba despre eliberarea domeniul public de constructii cum sunt garajele din beton si crearea de noi parcari, spatii verzi si locuri de joaca pentru copii.se refera la oportunitatea alocarii de fonduri in vederea finalizarii Spitalului Municipal si a fost propusa de colegii din PNL ".Contactat de Ziare.com, primarul a declarat ca prima intrebare se refera la masuri suplimentare care sa ajute la punerea in aplicare a masurilor deja cunoscute. "Daca toata lumea ar respecta masurile, nu s-ar mai inchide nimic, dar cum numarul de infectari a crescut, s-au inchis scolile, restaurantele etc. Eu am facut un sondaj si multi spun ca nu respecta masurile din diferite motive. Eu vreau sa impunem niste masuri prin care sa-i ajutam sa le respecte", a declarat primarul.El a oferit si un exemplu: "In autobuz exista un risc ridicat de infectare pentru ca oamenii nu respecta distanta. Atunci, o masura simpla este asta: jumatate din scaune nu mai sunt utilizate. Punem ceva pe ele, sa nu poti sa te asezi. Atunci, pe orice scaun te-ai aseza, esti la distanta fata de alt scaun. In plus, nu mai pleaca autobuzul din statie daca sta cineva in picioare. Asa este garantat ca se respecta regula de distantare. Este un tip de masura, dar vreau sa intreb populatia daca este de acord pentru ca o sa implice un tip de neplaceri si o sa astepte mai mult la autobuz", a explicat primarul.Primarul sustine ca initiativa organizarii acestui referendum este in concordanta cu principiul transparentei decizionale si oricate masuri s-ar lua de catre decidentul politic, fie el si executiv al primariei, fara suportul comunitatii, acestea nu au o finalitate care sa produca plus valoare."Dragi bacauani, va invit pe toti sa va exprimati optiunile la referendum. Urmeaza o campanie de comunicare punctuala a propunerilor executivului pentru ca dumneavoastra sa fiti informati despre toate masurile pe care le-am gandit impreuna cu specialisti din domeniul medical, in cazul strategiei pentru combaterea Covid si cu urbanisti, in cazul resistematizarii cartierelor. Oricat de bune ar fi masurile luate la nivel central, exista un specific local. Bacaul are, din pacate, mai multe infectari cu noul coronavirus decat alte municipii din Romania. De aceea, trebuie sa gasim solutii pe plan local care sa vina in completarea celor de la Bucuresti ", a scris primarul Bacaului pe Facebook.Citeste si: INTERVIU Lucian Viziteu, primarul USR al Bacaului: "Nu sunt de acord cu nicio masura luata. Inchiderile nu sunt eficiente"