Primarul Sectorului 2, in conflict cu firma de salubrizare: "Supercom ne da in judecata la fiecare pas. Imperiul contraataca, dar loveste pe langa"

Problemele cu Supercom in sectorul 2

"Imperiul contraataca, dar loveste pe langa. Supercom ne da in judecata la fiecare pas. Au cerut suspendarea hotararilor consiliului local care introduc noua filosofie de gestionare a gunoiului. Ar fi vrut sa ramana totul ca pana acum, ca le mergea tare bine. Insa instanta a zis nu si le-a respins cererea. Mergem inainte", a scris Radu Mihaiu joi pe Facebook Edilul Sectorului 2 preciza pe 19 februarie ca reprezentantii Curtii de Apel Bucuresti s-au pronuntat in procesul privind actul aditional din contractul cu Supercom. "Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat in procesul privind actul aditional numarul 62 din contractul cu Supercom. Suna benign si plictisitor, dar aceasta decizie are implicatii majore.Primul efect e ca ramane valabila exclusivitatea Supercom-ului in Sectorul 2. Sunt multe argumente pro si contra acestui fapt, dar deciziile judecatoresti se executa, nu se discuta. Fie ca ne convine, fie ca nu, pana nu se va finaliza o noua licitatie, vom ramane cu acest operator de salubritate.Al doilea efect e ca din acest moment avem optiunea sa incheiem acte aditionale noi, in litera legii. Tarifele la care lucram acum pot fi incluse in contract, astfel incat noul sistem sa fie batut in cuie. Putem adauga la planul de curatenie strazile noi sau aleile care nu au fost cuprinse la ultima actualizare, astfel incat sa putem igieniza intreg sectorul. Putem corecta anomalii precum costul prohibitiv pentru spalarea strazilor. Putem inclusiv sa adaugam operatiuni noi, daca avem nevoie.Nu e o lume perfecta, dar macar acum stim clar cu ce instrumente lucram. Ne vom folosi de ele sa actualizam serviciile de salubrizare, de data aceasta in interesul cetatenilor!", scria atunci Mihaiu.