FOTO Primarul Sectorului 4 anunta o noua linie de metrou. Pe unde va trece si cand va fi gata

"E vineri si intampinam weekendul cu o veste excelenta! Vom avea metrou si in zona Giurgiului-Luica-Progresul! Anuntul vine de la Ministerul Lucarilor Publice si inseamna, in mod clar, o accelerare a dezvoltarii sectorului nostru. Va creste valoarea proprietatilor, vor aparea oportunitati noi de afaceri, se vor creea locuri de munca bine platite, ceea ce inseamna cresterea nivelului de trai al locuitorilor sectorului 4. E drept, proiectul este inca la inceput, insa il voi sprijini cu toate puterile si ma voi implica activ in tot ce inseamna realizarea acestuia", a scris Daniel Baluta pe Facebook Studiul de fezabilitate pentru constructia liniei 4 de metrou Lac Straulesti - Gara Progresul, tronsonul Gara de Nord - Gara Progresul, a fost discutat intr-o sedinta a Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national si locuinte, la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA).Potrivit unui comunicat al MLPDA, obiectivul va avea un traseu de 11,94 km, cu 13 statii + 1 existenta (Gara de Nord) si un depou (Progresul); tot in cadrul proiectului, vor fi achizitionate 15 trenuri, astfel incat capacitatea de transport sa poata deservi 50.000 calatori pe ora si sens.Conform comunicatului, valoarea totala estimata a proiectului este de 8.549.423.837,84 lei, iar durata de executie este de 60 de luni.Citeste si: Noua linie de metrou Gara de Nord - Gara Progresul are 13 statii si costa 8,5 miliarde de lei. Ministerul Dezvoltarii discuta studiul de fezabilitate