Primele 6.443 de doze din vaccinul Moderna au fost administrate in Romania. Cate reactii adverse au fost semnalate

Reactie adversa severa la vaccinul BioNTech Pfizer, in Romania

Zeci de persoane, amanate de la vaccinare

In acelasi interval au fost administrate peste 16.000 de doze cu vaccinul Pfizer, fiind inregistrate 83 de reactii adverse. Numarul persoanelor vaccinate din tara noastra a ajuns la aproape 630.000.Dintre cei care au primit vaccinul Moderna, o singura persoana a semnalat o reactie adversa minora.In ultimele 24 de ore 2.660 de persoane au primit prima doza de la vaccinul Pfizer, iar alte 13.490 de persoane au primit doza de rapel de la acelasi vaccin. In total, peste 165.000 de persoane au primit cele doua doze de la vaccinul Pfizer.De joi, 4 februarie, autoritatile au inceput vaccinarea si cu vaccinul produs de Moderna, fiind vaccinate 6.443 de persoane, cu doar o singura persoana semnaland reactii adverse. O doctorita din Valcea a avut o reactie adversa severa dupa administrarea rapelului la vaccinul BioNTech Pfizer. Ministerul Sanatatii a confirmat informatia si spune ca aceasta se afla in prezent intr-o stare buna."Ministerul Sanatatii a fost informat de catre reprezentantii Institutului National de Sanatate Publica - Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile despre inregistrarea unei reactii adverse rare, paralizie temporara faciala, dupa administrarea celei de a doua doze de vaccin BioNTech Pfizer (Comirnaty).In acest moment, pacienta se afla intr-o stare de sanatate buna, iar rezultatele analizelor nu arata modificari patologice. Reactia adversa avuta, potrivit prospectului vaccinului BioNTech Pfizer (Comirnaty), este una rara, care se manifesta si la alte tipuri de vaccinuri", a transmis Ministerul Sanatatii. Vaccinarea anti-COVID-19 intampina dificultati la Galati, dupa ce dozele de vaccin alocate pentru doua centre din municipiu s-au terminat. Cei programati sa se imunizeze au fost informati ca trebuie sa mai astepte pana la refacerea stocului.Doua centre mari de vaccinare din muncipiul Galati, destinate imunizarii populatiei, au fost inchise joi, 4 februarie, anunta Digi24.ro. Cei care urmau sa primeasca aici vaccinul au fost contactati si li s-a transmis ca li se va comunica ulterior ziua in care pot veni pentru a se imuniza.