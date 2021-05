Primul autobuz electric fabricat in Romania e deja pe strazi. In ce orase circula VIDEO

Vehiculul a fost denumit UpCity si are 83 de locuri, dintre care 26 pe scaun, si o autonomie de 200 de kilometri.Primul autobuz electric "Made in Romania" este fabricat la Baia Mare.UpCity, primul autobuz electric romanesc, a iesit in primele sale teste inca din 1 Mai Ne dorim sa-l vedem pe cat mai multe strazi din tara si nu numai, au anuntat producatorii pe pagina de Facebook ATP Group, compania care fabrica autobuzul electric, are sediul la Baia Mare si reuneste mai multe firme - ATP Automotive, care are ca obiect de activitate productiea si distributia de piese auto, ATP Motors -dealership auto - si ATP Transit, specializata in transport rutier intern si international. In urma cu cativa ani a aparut si noua divizie, ATP Trucks Automobile, care produce produce camionul Truston, activitatea sa de baza fiind fabricarea autovehiculelor de transport rutier si persoane, potrivit adevarul.ro Un prototip al noului autobuz electric a aparut zilele trecute pe strazile din Baia Mare si Cluj.Omul de afaceri spera sa dea lovitura cu acest vehicul destinat transportul publicului. "Ne vom adresa pietei din Romania, dar ne vom indrepta si spre alte piete , in Europa", a punctat Cirt, potrivit sursei citate.Autobuzul urmeaza sa fie omologat la nivel european chiar in acest an, dar deocamdata nu se stie pretul cu care va fi comercializat si nici momentul in care va fi disponibil pe piata.