Primul camion confiscat in Romania in baza noului Cod Silvic. Ce schema au folosit proprietarii pentru furtul masiv de busteni

Vineri, 6 noiembrie 2020, aproape de miezul noptii, un echipaj din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Vadu Moldovei a oprit in trafic pentru control o autoutilitara condusa de un sofer, in varsta de 36 ani, din Suceava, scrie StiriSuceava.net Autoutilitara oprita de politisti era goala si omologata pentru transportul materialului lemnos. Soferul detinea un aviz pentru un singur transport de busteni, dar politistii l-au prins transportand o alta incarcatura, folosind acelasi aviz.Materialul lemnos in volum de 21,03 metri cubi, in valoare de 6.119 de lei, a fost predat in custodia Ocolului Silvic Falticeni.Autoutilitara in valoare de 50.000 de euro a fost indisponibilizata. Este primul camion confiscat in Romania in baza noului Cod Silvic, aprobat in Parlament pe 20 august 2020 Principalele modificari operate in noua lege:- furtul de arbori va intra direct sub incidenta penala, indiferent de prejudiciu;- camioanele sau tirurile cu care sunt transportati arborii taiati ilegal vor putea fi confiscate;- taierile la ras vor fi interzise in rezervatiile naturale;- avizul de transport va deveni obligatoriu si pentru: rumegus, biomasa, coaja arborilor si orice rest de lemn;- lemnul va fi comercializat ca lemn fasonat;- sumele destinate pazei suprafetelor de padure sub 30 de ha vor creste cu peste 30%;- evaluarea de mediu pentru amenajamentele silvice care se suprapun cu ariile naturale protejate va deveni obligatorie;- accesul la terenurile agricole va fi permis proprietarilor si din drumurile forestiere;- accesul cetatenilor in padure va fi permis pentru recreere, inclusiv cu bicicleta.