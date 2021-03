Primul centru de testare COVID-19 dintr-un aeroport se deschide pe 1 aprilie la Bucuresti. Ce preturi sunt practicate

Care vor fi preturile practicate

Este primul Centru care, pe langa trimiterea prin e-mail, ofera rezultatul prin QR Code, dar si in forma printata - daca este solicitat, atat in Romana, cat si in Engleza.Rezultatele testelor RT-PCR se primesc in maximum 6 ore din momentul recoltarii. In cadrul Centrului Milena din Aeroportul Henri Coanda se fac si Teste Rapide (Antigen), cu rezultate furnizate in maximum 15 minute din momentul recoltarii.Odata cu momentul 1 aprilie 2021, prin existenta Centrului de Testare Covid din Aeroportul Henri Coanda, Milena Medical aduce Romania pe aceeasi harta cu marile aeroporturi ale lumii, cunoscut fiind faptul ca, inca de anul trecut, acestea ofera oamenilor un astfel de serviciu.Preturile sunt dupa cum urmeaza: RT-PCR - 350 lei in intervalul 08.00 - 20.00; RT-PCR - 390 lei in intervalul 20.00 - 08.00; Antigen SarS COV-2 - 150 lei in intervalul 08.00 - 20.00; Antigen SarS COV-2 - 170 lei in intervalul 20.00 - 08.00.Milena Medical a castigat licitatia deschisa cu strigare organizata de catre Compania Nationala "Aeroporturi Bucuresti " S.A pentru "Inchirierea unei suprafete in incinta Aeroportului International Henri Coanda - corp de legatura AB4, parter, latura de S-V, pentru activitatea Centru Testare COVID 19", pe o durata de 2 ani."Asigurarea tuturor conditiilor necesare unei calatorii in siguranta constituie principala preocupare a CN Aeroporturi Bucuresti. Ramanem fideli misiunii noastre de a oferi pasagerilor facilitati si servicii la standarde internationale in contextul mondial al pandemiei de Covid-19", spune Cosmin Catalin Pestesan, Director General al CN Aeroporturi Bucuresti.