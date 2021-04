Primul centru de vaccinare drive-thru din Bucuresti va fi deschis pe 29 aprilie. Ce vaccin va fi administrat

"In municipiul Bucuresti, joi, 29 aprilie va fi deschis primul centru de tip drive thru, in Piata Constitutiei. Vor fi patru fluxuri disponibile, vaccinul va fi de la compania Pfizer, prezentarea este directa, fara programare in platforma. Din punct de vedere organizatoric, in cursul zilei de miercuri toata activitatea va fi deja pregatita", a declarat Valeriu Gheorghita, marti, intr-o conferinta de presa.El a precizat ca, in prima zi, in centrul de vaccinare drive thru de la Cluj-Napoca s-au vaccinat 354 de persoane."Ieri, 26 aprilie, a fost deschis al doilea centru de tip drive thru din Romania care foloseste vaccinul de la compania Pfizer, in Cluj. Au fost vaccinate pana la inchiderea programului, la ora 20.00, 354 de persoane si pana astazi la primul centru de vaccinare drive thru din Hunedoara , din localitatea Deva, s-au vaccinat 1.673 de persoane, ceea ce inseamna o dorinta crescuta de vaccinare, tinand cont de faptul ca nu este nevoie de programare prin platforma si se permite prezentarea directa", a explicat Valeriu Gheorghita.