S-a deschis primul centru de vaccinare drive-thru, la Deva VIDEO

Doritorii nu trebuie sa se programeze, insa trebuie sa completeze formularul de exprimare a acordului pacientului si un chestionar privind starea de sanatate.Cei care vor sa se vaccineze in acest centru si care doresc sa astepte mai putin pot descarca in avans formularele de pe site-ul Directiei de Sanatate Publica Hunedoara. De asemenea, personalul de la centrul drive thru pune la dispozitia doritorilor formularele care vor fi completate la fata locului.Unii dintre cei care au ales sa mearga la centrul in care oamenii sunt imunizati in masina sustin ca ideea este una foarte buna, mai ales pentru persoanele care au un program incarcat sau pentru cele care nu isi pot programa vaccinarea pentru ca orarul de lucru lor nu este unul fix.Centrul are o capacitate de vaccinare de pana la 500 de persoane pe zi.