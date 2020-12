FOTO/ VIDEO Primul pui de zimbru nascut in libertate, in Romania, dupa sute de ani

"Zilele trecute echipa noastra de rangeri a vazut in turele de monitorizare ca turma de zimbri eliberata primavara trecuta pazeste cu mare iscusinta un ghem dragalas de blana, de numai cateva saptamani. Suntem foarte bucurosi sa vedem ca se confirma faptul ca Muntii Fagaras sunt un loc bun pentru zimbri, ca acestia s-au acomodat foarte bine zonei. Reproducerea in natura este unul dintre cele mai importante semne care arata viabilitatea populatiei unei specii", a transmis fundatia Conservation Carpathia.Echipa fundatiei va continua sa il monitorizeze pe cel mic impreuna cu intreaga turma de zimbri din Muntii Fagaras.Fundatia Conservation Carpathia se implica din 2009 in conservarea zonelor mari impadurite din Muntii Carpati.