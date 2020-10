Primul succes al lui Ilie Bolojan la CJ Bihor: S-a semnat parteneriatul pentru drumul expres Oradea - Arad

"Astazi, in prima sedinta a noului Consiliu Judetean Bihor, au fost aprobate doua documente importante pentru dezvoltarea judetului nostru. Alaturi de Primaria Oradea, Primaria Arad si Consiliul Judetean Arad, vom reface studiul de fezabilitate, vechi din 2007, al drumului expres Oradea - Arad", a scris Bolojan pe Facebook.El a explicat ca, datorita Ordonantei de urgenta 101/2020, autoritatile locale pot prelua proiecte de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) in vederea implementarii proiectelor mari. "Se poate evita astfel riscul de a pierde bani europeni din cauza ritmului lent de implementare a proiectelor", a adaugat Bolojan."Astfel, am adoptat un Parteneriat de implementare intre cele 4 autoritati si CNAIR, precum si un Acord de asociere intre cele 4 UAT-uri.Intentia noastra este ca in noiembrie, anul acesta, sa demaram procedura de licitatie pentru realizarea studiului. Urmeaza apoi depunerea aplicatiei de finantare pe fonduri europene, iar daca totul merge bine, anul viitor vom organiza licitatia pentru executia proiectului", a mai scris Bolojan pe Facebook.