Primul târg fizic pentru copii şi viitoare mămici îşi deschide porţile în septembrie, la Romexpo. Intrarea este gratuită!

Condiţii de acces şi măsuri de siguranţă sanitară

Baby Boom Show, cel mai mare târg pentru copii între 0-7 ani şi viitoare mămici, îşi redeschide porţile cu ediţia de toamnă, care are loc între 2 şi 5 septembrie, la Romexpo, Bucureşti. Intrarea este gratuită.Timp de 4 zile, Baby Boom Show vă oferă, într-un singur loc:• mega reduceri şi discounturi exclusive la peste 250 de branduri dintre cele mai căutate pe piaţă• oferte speciale la pachetele de naştere şi recoltare celule stem valabile doar pe perioada târgului• cea mai mare diversitate de cărucioare şi scaune de maşină ale brandurilor de top• cursuri gratuite (naştere naturală sau cezariană, puericultură, diversificare, somn, cum alegem căruciorul şi scaunul auto)• evaluări motrice şi logopedice gratuite• tot ce e nevoie pentru viitoarea mămică şi copiii până în 7 ani• cele mai distractive jucării, de la cele clasice, la cele educative• îmbrăcăminte şi încălţăminte în trend• mobilier şi accesorii la cele mai înalte standarde de calitate• ateliere de gătit LIVE împreună cu cei mici• studio foto (poze gratuite realizate de fotografi profesionişti)Noutăţile ediţiei:• Lansare în premieră la Baby Boom Show: căruciorul sport cu închidere automată, Goody Plus Craig & Karl!• Stokke Xplory X – căruciorul premiat cu RedDot Design Award, pentru designul său inovator!• Oyster Zero Gravity - primul cărucior care se pliază fără mâini!• Donkey3 – căruciorul care e pregătit nu doar pentru transportul primului bebeluş al familiei, ci şi pentru cel de-al doilea!Accesul în târg se face pe baza prezentării unuia dintre următoarele documente:• certificat de vaccinare cu unul din serurile autorizate• certificat medical de vindecare în urma infectării cu SARS-CoV-2, care să nu fie mai vechi de 180 de zile• rezultatul negativ al unui test antigen certificat de o clinică medicală sau PCR, valabil 24 si respectiv, 72 de orePentru siguranţa dumneavoastră sanitară, la intrarea în pavilion va exista o zonă de triaj, unde vor fi verificate documentele de acces la târg, conform reglementărilor în vigoare aplicate tuturor evenimentelor.În zona de triaj vă punem la dispoziţie o clinică medicală unde puteţi face test rapid pentru accesul la târg, la preţul de 25 RON.Masca de protecţie este obligatorie pe toată durata vizitării târgului.Mai multe detalii, pe site-ul oficial al târgului: https://babyboomshow.ro/ Ne vedem la Romexpo, între 2 şi 5 septembrie 2021!