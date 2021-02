Cum arata primul tronson din Promenada Verde in jurul lacurilor din Sectorul 1. "O noua zona cu aer curat, fara masini si fara poluare"

Spatii pentru sporturi si recreere

Pana la inceperea propriu-zisa a lucrarilor la primul tronson al Promenadei Verzi, estimata pentru inceputul anului viitor, autoritatea locala intentioneaza sa redea locuitorilor toate zonele accesibile in prezent, prin amenajarea si punerea in siguranta a acestora de catre ADP, precizeaza Primaria.Deocamdata nu se vor face investitii majore, care sa fie anulate la inceperea lucrarilor de amenajare propriu-zisa.Luna viitoare va fi deschis un nou tronson din Promenada Verde in dreptul Aleii Matelotilor.Primarul Sectorului 1 si-a propus finalizarea tuturor celor 25 de kilometri, cat are in total proiectul, reprezentand intinderea malurilor a trei lacuri aflate pe teritoriul Sectorului 1. Proiectul prevede amenajarea de alei pentru plimbare si jogging , spatii pentru sporturi de recreere, pontoane, iluminat nocturn, spatiu expozitional etc.Autoritatea locala aminteste ca, in cadrul proiectului Promenada Verde, Primaria Sectorului 1 si-a propus sa achizitioneze trei terenuri in suprafata de peste 17.000 mp pe malul Lacului Straulesti pentru amenajarea unei baze de agrement si a unor spatii verzi. Este vorba de trei loturi de teren de 1.676 mp, 560 mp, respectiv 14.870 mp pe bd. Bucuresti Noi nr. 245, detinute in prezent de SC Biroul de Turism pentru Tineret SA, care si-a manifestat disponibilitatea de a le vinde administratiei locale a Sectorului 1.Pentru realizarea acestui proiect, Consiliul Local Sector 1 a aprobat, in sedinta de joi, o hotarare prin care se solicita acordul CGMB in vederea imputernicirii CL Sector 1 ca, pentru si in numele Municipiului Bucuresti, sa achizitioneze cele trei loturi de teren de pe bd. Bucurestii Noi nr. 245.