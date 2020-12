Printul Paul al Romaniei, dat in urmarire internationala, dupa ce nu a fost gasit acasa de politisti. Condamnat la inchisoare in dosarul Ferma Baneasa, el ar fi in Portugalia

Acuzatiile aduse

Cotele printului

"Cu privire la persoana condamnata la pedeapsa cu inchisoarea, avand in vedere ca nu a fost gasita la domiciliu, se demareaza procedura punerii in urmarire. Se demareaza activitatea de obtinere a mandatului european de arestare si implicit a urmaririi internationale", precizeaza autoritatile intr-un comunicat emis catre presa.Autoritatile s-au deplasata la casa sa din Capitala, unde era prezenta doar sotia sa, printesa Lia, care a refuzat sa raspunda la intrebarile jurnalistilor. Politistii au stat peste 15 minute in casa, dar printul Paul nu a fost gasit.Printul Paul ar fi in Portugalia conform declaratiilor sotiei acestuia in fata autoritatilor, potrivit G4media.ro Potrivit DNA, acuzatiile retinute in sarcina celor 22 de acuzati vizeaza infractiuni comise in perioada 2006-2013 in diferite forme de participare (autorat, complicitate sau instigare), in interesul obtinerii unor imobile de o valoare deosebita, intre care Padurea Snagov si Ferma Regala Baneasa, revendicate fara drept de Paul Philippe Al Romaniei.Pe de o parte, Paul Philipe Al Romaniei ar fi cumparat influenta pe care Remus Truica ar fi avut-o asupra diferitilor functionari de la institutiile publice care detineau cele doua proprietati. Pe de alta parte, Truica ar fi prezentat "afacerea" unor persoane potente din punct de vedere financiar, "cu care s-a asociat, constituind un grup infractional, pentru a se implica in demersurile infractionale, singura cale in obtinerea bunurilor imobile pe care Paul Philipe Al Romaniei le revendica in mod nelegal".Procurorii spun ca printul Paul i-ar fi promis inculpatului Truica Remus si asociatilor acestuia din grupul infractional o cota parte importanta, intre 50% si 80%, din valoarea bunurilor pe care le revendica in Romania, iar ulterior le-a transferat acestora bunurile pe masura obtinerii lor, prin contracte fictive de vanzare-cumparare cu Reciplia SRL.Prejudiciul total in dauna statului roman inregistrat in acest dosar este enorm, ajungand la 145.398.569 de euro.