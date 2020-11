Pro Infrastructura critica Compania de Drumuri pentru licitatia Ploiesti-Comarnic-Brasov: Numeroasele erori si neconcordante in documentatie

"La licitatia pentru pregatirea Autostrazii Ploiesti-Comarnic-Brasov proiectantii seriosi au stat deoparte, fiind depusa o singura oferta. Principalele cauze: contractul complet debalansat, numeroasele erori si neconcordante din documentatie, valoarea estimata foarte mica sau modalitatea de plata doar la finalul serviciilor prestate", a scris Asociatia Pro Infrastructura pe Facebook Specialistii in infrastructura spun ca este nevoie de o investitie mult mai mare decat cea mentionata de Compania Nationala de Administrare a Infructurii Rutiere (CNAIR)."In cadrul solicitarilor de clarificari din partea celor interesati, acestia au ridicat problema valorii estimate de CNAIR pentru acest contract extrem de complex (57 milioane lei), sub 1% din valoarea investitiei. Pentru o pregatire temeinica in special pentru o autostrada montana, cele mai bune practici vorbesc despre procente de 3-5%. In plus, Compania de Drumuri a omis sa includa formularele financiare pentru studiile geotehnice la tunele, nefiind clar daca aceste sume consistente au fost incluse sau nu in valoarea estimata", a mai scris Asociatia Pro Infrastructura (API).Citeste si: Primul lot din autostrada Comarnic - Brasov, scos la licitatie in acest an. Are 5,2 km si este varianta de ocolire a unui oras Pro Infrastructura spune ca prevederile contractuale nu avantajeaza constructorul, el neavand posibilitatea sa ceara daune financiare in cazul in care este nevoie."De asemenea, prevederile contractuale sunt extrem de avantajoase pentru CNAIR si dezavantajoase pentru ofertanti. Compania de drumuri va putea solicita studii suplimentare la discretie, va putea opri in orice moment platile in functie de finantarea de la bugetul de stat, va putea modifica, suspenda si rezilia contractul dupa bunul plac, in timp ce proiectantul nu va avea parte de aceleasi parghii contractuale in cazul in care CNAIR nu isi face treaba, neavand posilibilitatea de a solicita daune financiare", adauga API.Platile se vor face doar la finalizarea studiilor de teren, geotehnice, de fezabilitate, a acordului de mediu sau proiectului tehnic, potrivit contractului."Cu alte cuvinte, prestatorii vor trebui sa vina de acasa cu zeci de milioane de lei pana sa fie platiti (daca vor fi platiti, existand si posibilitatea ca statul sa nu bugeteze respectivele sume). Desi CNAIR ar fi avut ocazia sa repare multe dintre aceste neajunsuri prin raspunsurile clarificari, a decis sa nu o faca, motivand ca este perfect normal ca prevederile contractuale sa ii avantajeze, deoarece "Beneficiarul este cel care gestioneaza fondurile publice". Concluzia este previzibila si in acelasi timp trista: competitia sanatoasa a fost anulata, iar singurul ofertant, Consitrans, este recunoscut pentru marile probleme in a livra proiecte de calitate si la timp (spre exemplu A7 Ploiesti-Bacau sau A13 Sibiu-Fagaras)", conchide Pro Infrastructura.Citeste si: Pro Infrastructura, despre documentatiile licitatiilor pentru autostrada Ploiesti-Comarnic-Brasov: Lucrurile nu sunt la fel de roz precum incearca guvernantii sa le descrie