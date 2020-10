Pro Infrastructura, despre documentatiile licitatiilor pentru autostrada Ploiesti-Comarnic-Brasov: Lucrurile nu sunt la fel de roz precum incearca guvernantii sa le descrie

"In ultimele saptamani CNAIR a lansat o serie de licitatii pentru pregatirea sau executia lucrarilor pe Autostrada A3 Ploiesti-Comarnic-Brasov. Am analizat documentatia din cadrul acestor licitatii si putem spune ca lucrurile nu sunt la fel de roz precum incearca guvernantii sa le descrie", a explicat asociatia Pro Infrastructura.Specialistii in infrastructura rutiera sustin ca, in cazul in care Centura Comarnicului va fi construita, aceasta nu va putea fi utilizata in prima faza, pentru ca nu va exista o descarcare a traficului in DN1, in partea de nord a Comarnicului."Centura Comarnic in lungime de 5,2 km a fost scoasa la licitata pentru proiectare si executie (305 milioane lei valoarea estimata) la finalul lui august, ofertele urmand sa fie depuse pe 23 octombrie. Studiul de fezabilitate ce sta la baza acestui proiect dateaza din 2006. Discutam despre un traseu ce merge de-a lungul raului Prahova prin albia acestuia, fiind incluse numeroase lucrari de regularizare ce nu au nicio legatura cu bunele practici prietenoase cu mediul inconjurator. O licitatie similara a fost anulata in 2015 din lipsa de ofertanti valizi. Chiar daca acest proiect se va construi, el va fi inutilizabil in prima faza, neexistand o descarcare a traficului in DN1 in partea de nord a Comarnicului", au precizat, pe Facebook , specialistii in infrastructura.Proiectarea nodului de descarcare la nord de Comarnic a fost licitata de CNAIR tot in luna august, fiind depuse la mijlocul lunii septembrie doua oferte. Urmeaza evaluarea lor, desemnarea castigatorului, eventualele contestatii, semnarea contractului proiectarea efectiva si abia apoi licitarea executiei lucrarilor."Pe restul sectorului dintre Ploiesti si Brasov, CNAIR a lansat la inceputul lui septembrie (57 milioane lei valoarea estimata) o licitatie pentru revizuirea studiului din 2006 amintit mai sus si realizarea proiectului tehnic, obtinerea avizelor, a acordului de mediu si a autorizatiei de construire.Desi declarativ se doreste modificarea traseului din 2006 cu unul alternativ care sa nu taie statiunile de pe Valea Prahovei in doua, care sa nu presupuna regularizarea raului Prahova si care sa nu demoleze zeci de imobile, caietul de sarcini spune ca varianta din 2006 va fi calificata direct in finala analizei alternativelor de traseu.Existand deja aceasta varianta studiata, va fi mai avantajos pentru viitorul prestator sa proiecteze pe acelasi traseu decat sa analizeze o solutie complet noua ce ar presupune numeroase tunele si viaducte scump de investigat. In plus, platile spre prestator vor fi realizate doar la finalul studiilor cu exceptia celor geotehnice unde se permit plati partiale, creand premisele pentru aceeasi modalitate lenta si necalitativa de realizare a serviciilor in lipsa fluxului de numerar corespunzator", a mai scris Pro Infrastructura.