Cum isi bate joc statul roman de autostrada-muzeu Lugoj-Deva. Contractul a fost reziliat, CNAIR a abandonat totul: "Peisajul va fi confundat in curand cu o jungla"

"Dupa rezilierea tronsonului 3 al Autostrazii Lugoj-Deva de catre CNAIR in august 2019, astazi putem spune ca finalizarea lucrarilor si intretinerea "sunt admirabile, sublime, dar lipsesc cu desavarsire". Se poate observa asta in imaginile atasate, unde cat de curand peisajul va putea fi usor confundat cu unul de jungla", transmite Asociatia Pro Infrastructura.In vara anului 2019, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), in timpul mandatului de ministru al Transporturilor al lui Razvan Cuc , a reziliat contractul lotului 3 al autostrazii A1 Lugoj - Deva, dupa ce nu s-a inteles cu constructorul pentru extinderea garantiei. Directorul Companiei de Drumuri de atunci, Sorin Scarlat, a spus ca exista un numar record de neconformitati identificate pe acest sector."CNAIR a afirmat (dupa rezilierea abuziva si ilegala a contractului despre care am scris in repetate randuri) ca va executa garantia constructorului si va finaliza lucrarile din afara corpului autostrazii din respectivele sume. Insa adevarul este ca sumele nu au fost executate de Compania de Drumuri, ba chiar exista toate premisele pentru a fi buni de plata fata de constructor in urma proceselor ce se afla in prezent pe rolul instantelor", au adaugat specialistii.Pro Infrastructura acuza ca lucrarile la lotul de autostrada se degradeaza si cere autoritatilor sa intervina de urgenta pentru finalizarea acestora."In tot acest timp lucrarile se degradeaza, sistemul de scurgere a apelor nefiind finalizat in totalitate, iar lipsa gardurilor exterioare de protectie mentin valabile restrictiile aberante de viteza de pe autostrada. Constructorul autostrazii nu poate decat sa se bucure in aceste conditii, avand acum noi motive in instanta sa justifice eventualele deficiente cu lipsa de intretinere . Solicitam CNAIR sa intervina de urgenta pentru remedierea lucrarilor nefinalizate si pentru realizarea unei intretineri corespunzatoare a sectorului de autostrada", explica Pro Infrastructura.Lotul 3, in lungime de 21,1 km, a fost realizat de antreprenorul Asocierea S.C. Teloxim Con S.R.L. - COMSA S.A. - Aldesa Construcciones S.A. - Arcadis Eurometudes S.A.Lotul 4 al autostrazii Lugoj-Deva, in lungime de 22 de kilometri, a fost dat in circulatie pe 14 august 2019.