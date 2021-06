Personalul medical de la Spitalul pentru Copii "Grigore Alexandrescu", " lupta pe viata si pe moarte cu sobolanii sa nu intre in cladire"

"Suntem singurul spital din lume, pot spune, in care Blocul Operator Ortopedie este la parter. Este o lupta pe viata si pe moarte intre noi - nu stiu daca e bine sa zic asta - si sobolani, adica sa nu intre in cladire. Suntem langa metrou, ce am putea sa avem? Rembrandt-uri nu. Sobolani", a declarat, miercuri seara, la Antena 3, profesorul Alexandru Ulici, managerul Spitalului "Grigore Alexandrescu".Profesorul afirma ca se face deratizare cat de des se poate, insa tot mai ajung sobolani de la metrou, iar riscul este mare."Avem o cladire dezafectata, facem deratizare odata pe saptamana, cat de des se poate, totusi mai vin sobolani si, daca blocul operator este la parter, e foarte riscant", a mai declarat medicul.