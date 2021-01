Probleme in doua centre de vaccinare din Timis: la Lugoj au fost calculate gresit dozele, iar la Deta au fost vaccinate 30 de persoane fara programare

Oamenii au fost informati ca vor fi reprogramati. De asemenea, la Deta au fost vaccinate 30 de persoane fara programare, cei care erau insa programati fiind sunati sa nu mai vina. Subprefectul judetului Timis Mircea Bacala a declarat, pentru News.ro, ca la Lugoj au fost gresit calculate dozele de vaccin impotriva COVID-19."La Lugoj s-au calculat gresit dozele si au fost sunati cei nu au apucat sa se prezinte la vaccinare, acestia urmand sa fie reprogramati", a explicat Mircea Bacala.La Lugoj functioneaza un centru cu vaccinare impotriva COVID-19 cu 3 fluxuri, dintre care un flux la Spitalul Municipal si alte doua fluxuri la Sala Sporturilor, aflata in imediata vecinatate a spitalului.Subprefectul Mircea Bacala a declarat ca 30 de persoane fara programare au fost vaccinate la Centrul de vacinare impotriva COVID-19 de la Deta."Am vorbit cu directorul DSP Timis care la randul lui a luat legatura cu Spitalul Deta si cei de la spital au confirmat ca au vaccinat 30 de persoane care nu au fost programate. Pe cei care trebuia sa vina la vaccinare, i-au sunat ca vor fi anuntati telefonic cand sa vina, la o alta data", a declarat Mircea Bacala.Subprefectul a spus ca nu exista parghii pentru a se aplica sanctiuni, dar ca organele de la Bucuresti au fost sesizate in acest caz.Tot la centrul de vaccinare de la Spitalul orasenesc Deta a fost o alta situatie. Pe adresa Prefecturii Timis a fost trimisa o adresa potrivit careia pentru zilele de sambata si duminica nu exista personal pentru a participa la campania de vaccinare impotriva SARS-CoV-2. Subprefectul Mircea Bacala a luat legatura cu conducerea DSP Timis, care la randul ei a luat legatura cu managerul spitalului din Deta, iar astfel s-a rezolvat problema, fiind identificat personal pentru zilele de sambata si duminica.La Timisoara functioneaza, in prezent, doar doua centre de vaccinare, unul la Spitalul CFR si al doilea la Iulius Town - un mall din oras. In judetul Timis sunt functionale 7 centre de vaccinare.