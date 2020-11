FOTO Zeci de producatori si lucratori agricoli protesteaza in fata Guvernului fata de inchiderea pietelor. "Vrem sa muncim, nu sa murim!"

Protestatarii scandeaza "Deschideti pietele!" si "Vrem sa muncim, nu sa murim!" si afiseaza pancarte inscriptionate cu mesajele: "Supermarketurile-n castig, taranii evacuati in frig!", "Vrem solutii concrete, nu tarani evacuati din piete !", "Pietele pentru producatorii romani !", "Sustineti taranii! Sprijinul tau e samanta actiunii noastre", "Agricultura familiala la scara mica - taraneasca".In timpul mitingului, mai multi reprezentanti ai producatorilor si lucratorilor agricoli au fost primiti in Palatul Victoria pentru discutii cu reprezentantii Guvernului.Mitingul este organizat de Uniunea Salvam Taranul Roman, Asociatia Eco Ruralis, Sindicatul Producatorilor Agricoli Olt, Asociatia Fermierilor Utilizatori De Automate De Lapte Crud din Romania, Federatia Asociatiilor Apicole din Romania - ROMAPIS, Federatia Sindicatelor Democratice din Agricultura, Federatia Nationala a Lucratorilor, Federatia Uniunea Producatorilor Agricoli si Organizatiilor Interprofesionale, Cooperativa Agricola Legume de Glodeanu Sarat, Cooperativa Agricola Rosiori de Ialomita, Asociatia Femeilor din Mediul Rural Olt si Asociatia Legum-Ro-Fruct Sud-Vest Oltenia.Revendicarile producatorilor si lucratorilor agricoli sunt:- revizuirea Hotararii de Guvern care a reglementat inchiderea pietelor, halelor agroalimentare si targurilor locale organizate in spatii inchise;- sprijinirea urgenta si strategica a pietei locale si a lanturilor scurte alimentare in conditii de siguranta pentru sanatatea publica, inclusiv compensarea pierderilor suferite de tarani si micii producatori afectati de inchiderea pietelor din spatii inchise, stabilite de comun acord prin consultarea cu asociatiile de mici producatori;- accesul la piata pentru micii producatori;- respectarea obligatiilor internationale pentru drepturile omului in sectorul agroalimentar; - participarea taranilor si a micilor producatori la luarea deciziilor si dialog permanent cu autoritatile la nivel central.