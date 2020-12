Produse pentru o igiena perfecta in toaletele publice

Mai ales in aceasta perioada in care trebuie sa fim mult mai atenti, igiena si curatenia trebuie sa fie aspecte esentiale, pe care sa le avem in vedere cat mai des, astfel incat sa ne pastram sanatatea in cele mai bune conditii si sa avem grija si de cei dragi.Avand in vedere modificarile pe care le-am resimtit in stilul de viata din ultimele luni, am inteles si mai bine necesitatile pe care le avem, astfel incat sa ne desfasuram activitatea in parametri normali si-n conditii de maxima siguranta.Pentru a spori sansele ca igiena persoanelor sa fie fara cusur, in diverse spatii publice, mai ales in aceasta perioada, o alegere inteleapta este reprezentata de un capac toaleta cu folie de unica folosinta . Prevenind raspandirea germenilor, reprezinta o solutie adecvata pentru toaletele folosite intens, de un numar mare de persoane diferite, din diverse institutii publice (administrative sau culturale), cladiri de birouri, restaurante sau benzinarii.Marele neajuns al toaletelor publice este ca fiind folosite de persoane diferite, intr-un numar mare, nu pot fi intretinute asa cum se cuvine, astfel incat pentru fiecare persoana care o foloseste conditiile de curatenie sa fie la superlativ. Un capac de toaleta cu buton sau cu senzor, care schimba folia de unica folosinta dupa fiecare folosire, asigura conditiile optime de igiena. Potrivit pentru orice toaleta standard, acesta se instaleaza cu usurinta. Dupa folosire, folia este taiata, astfel incat sa nu mai poata fi reutilizata. De obicei, oamenii sunt tentati ca in toaletele publice sa foloseasca multa hartie igienica si sa acopere capacul toaletei. Bineinteles, acest fel de protectie este ineficient si costisitor, pentru ca se consuma o cantitate mare de hartie igienica.Cu ajutorul unui capac inteligent, veti reusi sa faceti economie si sa sporiti confortul si increderea. Capacele de toaleta inteligente sunt o necesitate, mai ales ca descriu un drum firesc spre evolutie si respect pentru oameni.Pe langa capacele de toaleta igienice, o imbunatatire semnificativa a conditiilor de igiena din toalete se poate realiza cu produsele profesionale Tork . Fie ca este vorba despre dispensere cu senzor, care dozeaza sapunul sau dezinfectantul fara a atinge suprafetele din baie sau de consumabilele de unica folosinta din hartie pentru uscarea mainilor, produsele Tork asigura o igiena impecabila.Tork este printre cele mai bune branduri de curatenie din intreaga lume recunoscute in primul rand, pentu o calitate superioara, modele moderne si performante.Produsele Tork includ: servetele de hartie, hartie igienica, dispensere de hartie, sapunuri lichide, dezinfectanti de maini, dozatoare de sapun, cosuri de gunoi si multe altele.Toate produsele Tork sunt confectionate din materiale de cea mai inalta calitate, astfel, dispenserele pentru hartie igienica si servetele de la Tork ar trebui sa se regaseasca in fiecare baie, fie ca este intr-un spatiu public, intr-un hotel sau intr-un birou. Iar daca optezi pentru dispensere, indiferent daca sunt confectionate din inox, aluminiu, ABS, actionate cu senzor sau manual, acestea au o calitate premium si o rezistenta sporita in timp.