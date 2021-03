Profesoara de suedeza de la Universitatea din Bucuresti, acuzata ca umilea studentii a fost concediata

"Prin urmare, la propunerea Comisiei de analiza disciplinara si cu aprobarea Consiliului de Administratie, rectorul Universitatii din Bucuresti, prof. univ. Marian Preda, a decis concedierea disciplinara a doamnei Carmen Gabriela Vioreanu, incadrata in functia de conferentiar universitar la Departamentul de Limbi si Literaturi Germanice din cadrul Facultatii de Limbi si Literaturi Straine. Decizia intra in vigoare incepand cu data de 22.03.2021", au anuntat reprezentantii Universitatii Bucuresti, conform Mediafax Mai multi studenti au facut plangeri impotriva conferentiarului care preda cursuri de suedeza. Studentii au sustinut ca angajatul universitatii le vorbeste urat si ca le-a rupt mai multe invoiri medicale.Autoritatile competente au inceput, in februarie, o ancheta la Universitatea Bucuresti , in cazul unei profesoare de limba suedeza. Femeia este acuzata de comportament abuziv si insulte la adresa studentilor.Totul a pornit de la o postare pe Facebook , in care o studenta isi povesteste experienta neplacuta si trage un semnal de alarma in privinta cadrului didactic. Ulterior, au inceput sa apara sute de comentarii, unele dintre ele provenind de la studenti care ar fi avut, de asemenea, probleme cu profesoara de suedeza.