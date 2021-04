ProfiArt se extinde si deschide al cincilea magazin de arta si hobby in Bucuresti

Noul magazin este cel de-al cincilea din portofoliul de magazine fizice ProfiArt din Bucuresti, este situat la etajul 1 al mall-ului din sudul Capitalei, are 130 de metri patrati si contine o selectie bogata de produse fine arts si hobby creativ.Magazinul este structurat in zone dedicate celor mai populare tehnici de arta (desenul in creion, pictura in acuarela, acrilic si ulei, caligrafie) sau hobby: pictura pe materiale textile, pictura pe sticla, creatia de lumanari sau bijuterii dar si instrumente de scris de lux si materiale de arta pentru copii., declara Rebecca Valea, unul din fondatorii ProfiArt.ProfiArt este unul din liderii pietei de materiale de arta si hobby din Romania si opereaza in acest moment cinci magazine in Bucuresti (ProfiArt Grivitei, ProfiArt Mihai Bravu, ProfiArt Ion Mihalache, ProfiArt ParkLake si noul magazin, ProfiArt Sun Plaza), un magazin online - www.profiart.ro, are o retea de 45 de magazine partenere in intreaga tara si o echipa de 42 de angajati.In 2019, compania a investit in amenajarea unui depozit de materiale de 700 metri patrati, in orasul Pantelimon, investitie cu un impact pozitiv asupra capacitatii logistice. De-a lungul timpului, ProfiArt a incheiat mai multe parteneriate exclusive cu marci de prestigiu la nivel global cum ar fi Pebeo, Copic, Canson, Nevskaya Palitra, Schmincke sau DaVinci.