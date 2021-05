Profilul candidatilor la sefia Caselor Judetene de Sanatate si motivele pentru care o parte dintre ei au fost respinsi

Candidaturi respinse la Iasi si la Vaslui

Potrivit unui document oficial al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, pentru sefia Casei de Asigurari de Sanatate Arad s-au inscris trei candidati, interes ridicat fiind si la Casa de Asigurari de Sanatate Bistrita Nasaud, unde au fost depuse patru candidaturi din care una a fost respinsa.La Iasi au fost depuse doua candidaturi, una dintre ele fiind respinsa pe motiv ca nu sunt indeplinite conditiile referitoare la vechimea in specialitatea studiilor. Candidatul, al carui nume a ajuns in presa locala, este un om de afaceri iesean, Irinel Bucur. Tanarul, IT-st de meserie, spune ca voia sa faca reforma in cadrul institutiei si ca invalidarea candidaturii sale a starnit rumoare."Nu au trecut 7 ani din momentul in care am obtinut diploma si pana acum, vechimea fiind considerata dupa data de obtinere a diplomei, experienta de dinainte neavand valoare. Ca si idee, din Iasi erau 2 persoane inscrise: eu si actualul presedinte", a povestit Irinel Bucur pentru presa locala Si la Vaslui au existat doua candidaturi, una dintre ele fiind respinsa, singurul care a ramas in carti fiind actualul presedinte al CJAS Vaslui, Marius Arcaleanu. Cel care s-a inscris pentru a sustine concursul dar a fost invalidat de comisia de la CNAS a fost vicepresedintele USR Barlad, Ionut Vintila, care a trecut la rubrica privind experienta de minimum doi ani intr-o functie de conducere faptul ca a fost presedinte al unei asociatii de proprietari, arata vremeanoua.ro Documentul CNAS mai arata ca trei candidati vor sustine concursul pentru CAS Buzau, alti trei fiind in competitie pentru postul de la CAS Botosani. Potrivit presedintelui CNAS, Adrian Gheorghe , in situatia in care nu se va prezenta nimeni pentru unele posturi sau vor fi cazuri in care candidatii nu au promovat concursul, se vor scoate acele posturi din nou la concurs in cel mai scurt timp. In opinia sa, este nevoie de un management performant la nivelul tuturor celor 43 de case de asigurari de sanatate."S-au speriat si nu s-au inscris, mai ales ca exista istoric in chestiunea asta. In urma cu niste ani fostul presedinte CNAS a organizat un asemenea concurs si au fost foarte putini care l-au promovat. Si s-au inscris inclusiv presedintii caselor de asigurari care erau pe post la vremea respectiva. Si unii din ei s-au retras cu putin timp inainte", a explicat Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor (ANPP).Conform acestuia, putini sunt cei care au curajul sa intre intr-o competitie de acest gen."Parerea mea e ca nu vor fi candidati de calitate, nu are nimeni serios curajul sa intre intr-o astfel de competitie pentru ca nu ofera nici cine stie ce satisfactie, presiunile sunt foarte mari, legislatia e ambigua si se pot ivi tot felul de surprize", a conchis Barbu.Concursul consta intr-o proba scrisa, care se va desfasura la amfiteatrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti , urmata de un interviu, care se va desfasura in termen de patru zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.