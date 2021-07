Prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, in fiecare regiune. Cat va ploua si unde va fi cel mai cald

Cum va fi vremea in Banat

Temperaturi caniculare in Crisana

Vreme calduroasa in Transilvania

Canicula si in Maramures

Ploi in Moldova

Cum va fi temperatura in Dobrogea

Vremea in Muntenia

Oltenia: temperaturi ridicate

In Banat, vremea va fi caniculara in primele zile, cand se vor inregistra temperaturi maxime cuprinse, in medie, intre 34 si 38 de grade si vor fi minime nocturne situate in jurul a 20 de grade. Ulterior, valorile termice vor marca o scadere si vremea se va racori, astfel incat, in intervalul 16 - 25 iulie, maximele termice vor fi cuprinse intre 28 si 31 de grade si temperaturile minime se vor situa in jurul valorii de 17 grade, in medie regionala.Incepand cu data de 15 iulie, vor fi ploi de scurta durata in fiecare zi, dar probabilitatea pentru averse pe arii mai extinse si mai insemnate cantitativ va fi ridicata in intervalul 15 - 17 iulie.In regiunea Crisanei, in primele trei zile ale intervalului de prognoza vremea va fi calduroasa, caniculara la campie indeosebi pe 14 iulie, apoi valorile termice vor scadea treptat si, intre 16 si 25 iulie, vor fi temperaturi maxime de 28 - 30 de grade, in medie.Regimul termic nocturn va avea o evolutie asemanatoare, fiind caracterizat de minime ridicate in primele nopti, cand se vor inregistra 18 - 20 de grade si mai scazute, spre 17 grade, in intervalul 17 - 25 iulie.Intre 15 si 17 iulie ploile se vor semnala pe arii extinse si vor fi mai insemnate cantitativ, dar si in intervalul 18 - 25 iulie probabilitatea pentru ploi de scurta durata se va mentine ridicata.In Transilvania, vremea va fi calduroasa in primele zile ale intervalului de prognoza, iar temperaturile diurne vor fi cuprinse, in medie, intre 31 si 34 de grade, in timp ce minimele nocturne vor fi de 15 - 17 grade.Ulterior, vremea se va racori, astfel incat, intre 16 si 25 iulie, maximele diurne se vor situa in jurul unei valori medii de 28 de grade, iar temperaturile minime vor fi de 15 - 16 grade.Ploi pe arii extinse si local mai insemnate cantitativ se vor semnala in intervalul 15 - 20 iulie, apoi doar izolat vor mai fi ploi de scurta durata.In Maramures, prima saptamana a intervalului de prognoza va debuta cu o vreme calduroasa, izolat caniculara pe 14 iulie, cand media regionala a temperaturilor maxime va fi de 35 de grade.Ulterior, vremea se va racori, iar maximele diurne se vor situa, in medie, intre 27 si 29 de grade in intervalul 16 - 25 iulie. Temperaturile minime vor creste de la 16 pana la 19 grade in intervalul 12 - 15 iulie, apoi vor scadea si, pana la finalul celei de a doua saptamani, se vor situa in jurul valorii de 16 grade.Vor fi ploi pe arii extinse si insemnate cantitativ pe 15 si 16 iulie, dar si in urmatoarele zile probabilitatea pentru ploi de scurta durata va fi ridicata.In Moldova, in prima saptamana, vremea va fi calduroasa, local caniculara la campie in perioada 15-17 iulie, cu maxime termice medii de 31 - 34 de grade, in timp ce in intervalul 19 - 25 iulie, temperaturile diurne se vor situa in medie in jurul valorii de 30 de grade.Minimele termice vor avea variatii nesemnificative si vor fi cuprinse in medie intre 17 si 20 de grade, cu cele mai ridicate valori in noptile din perioada 15 - 19 iulie.Averse cu caracter local se vor semnala in intervalul 17 - 20 iulie, dar ploi izolate, de scurta durata pot aparea pe arii restranse si in celelalte zile, cu precadere in cursul dupa-amiezelor.In Dobrogea, de-a lungul celor doua saptamani de prognoza, valorile termice nu vor avea variatii importante, astfel ca se vor inregistra maxime medii de 29 - 31 de grade, ce vor caracteriza o vreme calduroasa in partea continentala a regiunii si minime medii in general de 19 - 21 de grade, cu cele mai ridicate valori in zona de litoral.Regimul pluviometric va fi in general deficitar, averse locale vor fi posibile in 12 si 13 iulie, precum si in perioada 18 - 22 iulie.In Muntenia, valorile termice diurne vor fi in crestere usoara si treptata in primele zile, astfel incat in 14 si 15 iulie media maximelor va ajunge la 34 - 35 de grade, ceea ce va caracteriza o vreme local caniculara.Dupa acel interval, tendinta ar fi de scadere a temperaturilor maxime spre o medie de 30 - 32 de grade, adica o vreme calduroasa. Minimele termice vor avea variatii nesemnificative si vor fi cuprinse in medie intre 17 si 20 de grade.Averse se vor semnala pe arii mai extinse in perioada 16 - 21 iulie, cand vor putea fi izolat si insemnate cantitativ, dar ploi de scurta durata pot aparea pe arii restranse si in restul intervalului, cu precadere in cursul dupa-amiezelor.In Oltenia, pana in data de 15 iulie, valorile termice diurne vor fi in crestere treptata si va fi canicula, astfel ca media maximelor va fi de 34 - 36 de grade, dupa care temperaturile maxime vor scadea spre medii de 30 - 31 de grade, ceea ce va caracteriza totusi o vreme calduroasa.Minimele termice vor avea variatii nesemnificative si vor fi cuprinse in medie intre 17 si 20 de grade, cu cele mai ridicate valori in noptile din perioada 14 - 16 iulie.