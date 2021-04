Programul slujbei de Florii. Regulile pe care trebuie sa le respecte credinciosii in acest an

Potrivit unui comunicat al Patriarhiei Romane, duminica de la ora 8,30 se va oficia slujba de binecuvantare a ramurilor de salcie si finic.Ulterior, aceste ramuri, impreuna cu iconite si pachetele cu anafura, vor fi impartite credinciosilor prezenti la "Baldachinul Sfintilor".De la ora 9,30, va fi savarsita Sfanta Liturghie arhiereasca la Altarul Mare de vara al Catedralei Patriarhale. Daca vremea fi nefavorabila , Sfanta Liturghie arhiereasca va fi oficiata in interiorul Catedralei Patriarhale, cu participarea unui numar de maximum 70 de credinciosi, respectandu-se toate regulile sanitare in vigoare", precizeaza Patriarhia.Credinciosii ortodocsi si greco-catolici sarbatoresc, duminica, in conditiile starii de alerta, Floriile, zi care aminteste de intrarea triumfala a lui Iisus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic.