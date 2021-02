Numar urias de programari pe platforma de vaccinare. Peste 18.000 de persoane se inregistreaza, in medie, pe ora, in prima zi in care s-au reluat programarile

Peste 18.000 de persoane se programeaza, in medie, pe ora!

302 de persoane/minut programate pana la ora 14:00

109.800 de persoane s-au programat pe platforma programare.vaccinare-covid.gov.ro pentru a se vaccina in noile cabinete deschise pentru administrarea serului produs de Pfizer BioNTech!

Noi doze pentru etapa a doua

Autoritatile au anuntat sambata ca este "un maraton la inscrierile pe platforma de vaccinare".Conform datelor oficiale, situatia programarilor, sambata, este:"Incepand de luni, 1 martie, 130 de cabinete noi devin operationale pentru imunizarea cu vaccinul produs de compania Pfizer/BioNTech. 156.000 de persoane se vor putea vaccina in urmatoarele 20 de zile, in aceste cabinete. Capacitatea de vaccinare a fiecarui cabinet este de 60 de persoane pe zi", a anuntat CNCAV.Sursa citata a precizat ca programarea pentru vaccinare se va putea realiza incepand de sambata, 27 februarie si se adreseaza persoanelor vulnerabile care, potrivit strategiei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, fac parte din etapa a II-a, respectiv persoanele cu boli cronice, cu varste peste 65 de ani si persoanele cu dizabilitati."Modalitatile de programare la vaccinare sunt cele deja cunoscute, respectiv individual, prin apartinatori sau prin directiile de asistenta sociala de la nivelul primariilor, prin intermediul platformei electronice, a medicului de familie/ curant, cat si prin call center, la numarul unic 021.414.44.25 sau la numerele de suport destinate fiecarui judet in parte, disponibile pe platforma de informare: https://vaccinare-covid.gov.ro", a precizat CNCAV.Sursa citata a mentionat ca actiunea de imunizare a personalului didactic continua la nivel national, pana la data de 10 martie, precum si vaccinarea persoanelor nedeplasabile, care fac dializa, din centrele rezidentiale, medico-sociale si a persoanelor fara adapost.De asemenea, in paralel, continua programarea persoanelor inscrise in procesul de imunizare cu vaccinul produs de compania Oxford/AstraZeneca.In centrele de vaccinare se vor utiliza atat doze receptionate de Romania in transele curente, cat si in transele anterioare, pe baza solicitarilor transmise la Centrul National si centrele regionale de depozitare, prin directiile de sanatate publica judetene si cea a municipiului Bucuresti In Romania, alocarea dozelor de vaccin se realizeaza conform calendarului de livrare pus la dispozitie de firma producatoare, sens in care, periodic, tara noastra primeste transele de vaccin necesare imunizarii populatiei. Pe masura ce noile transe ajung in Romania, aplicatia de programare se actualizeaza si permite continuarea procesului de programare pentru categoriile populationale aflate in etapa curenta.