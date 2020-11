Programul de functionare al mall-urilor se schimba, in contextul noilor masuri pentru limitarea raspandirii noului coronavirus

Toti vizitatorii centrelor comerciale NEPI Rockcastle sunt obligati sa poarte masca de protectie conform indicatiilor autoritatilor, acestia fiind verificati atat la intrare, cat si in timpul vizitei in centrele comerciale si, implicit, in magazine, noteaza Stirileprotv.ro In Romania, NEPI Rockcastle detine 20 de centre comerciale: Mega Mall, Promenada Mall, Shopping City Sibiu, Promenada Sibiu, Vulcan Value Centre, Iris Titan Shopping Center, Shopping City Timisoara, City Park Mall Constanta, Ploiesti Shopping City, Braila Mall, Shopping City Galati, Shopping City Targu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva, Shopping City Piatra Neamt, Shopping City Satu Mare, Shopping City Satu Mare, Shopping City Ramnicu Valcea, Shopping City Buzau, Shopping City Targu Mures.