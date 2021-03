De ce nu vor medicii de familie sa lucreze in centrele de vaccinare. Presedintele Colegiului Medicilor Prahova: "Nu este rea-vointa"

"Se cauta urgent personal medical", suna anuntul facut de Prefectura Prahova la inceputul acestei saptamani si asta dupa ce in 20 de localitati prahovene, imunizarea populatiei ar putea fi intarziata pentru ca nu exista in centrele de vaccinare personal medical.Doctorul Simona Schnelbach, presedintele Colegiului Medicilor Prahova, care este si medic de familie, ne-a explicat ce se intampla."Eu de luni am stat numai in telefoane cu colegii mei. Ar trebui sa fie mai mult personal. Unii sunt in varsta, unii operati, altii mai tineri care au garzi. Sunt doi medici intr-un centru. Ei nu pot sta zi lumina acolo. Nu se poate", a declarat, pentru ziare.com, medicul Simona Schnelbach.Programul intr-un centru de vaccinare este de la ora 8 la ora 20.00. Iar medicii de familie au, zilnic, multe cazuri si la cabinete."Noi avem deja un serviciu care este destul de plin(...) Asta e situatia, nu poti sa obligi un om care are deja un serviciu. Multi nu vor pe motive de sanatate. Peste 60 de ani au peste 60 la suta din medicii de familie din Prahova(...) Nu este rea-vointa, nu ca nu vrem, ideea este ca din pacate este un hop pentru tot sistemul", a mai spus doctorul Simona Schnelbach.In fiecare centru de vaccinare ar trebui sa fie cate doi medici, unu la triaj si unul pentru reactii adverse.Potrivit Prefecturii Prahova, un medic poate castiga in campania de vaccinare anti Covid-19 circa 15.000 lei lunar, sume asigurate de la bugetul de sta t. In baza unui contract de prestari servicii , primariile localitatilor in care vor functiona centrele de vaccinare vor plati 90 lei / ora pentru medici, 45 lei /ora pentru asistenti si 20 lei /ora pentru registratori.