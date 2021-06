Persoanele cu dizabilitati ar putea avea plaje special amenajate, pentru un acces mai facil

Conform initiativei, operatorii economici sau administratiile publice locale care detin sau gestioneaza plaje amenajate pentru agrement vor rezerva pentru persoanele cu dizabilitati 4% din numarul total, dar nu mai putin de 2 sezlonguri pe primul rand spre luciul apei, pe toata durata sezonului estival si vor amenaja o cale de acces catre acestea, potrivita scaunelor rulante. Amenajarile de acces vor fi efectuate din materiale ecologice, usoare, astfel incat sa nu existe un impact negativ asupra mediului inconjurator.Amenajarea accesului pentru persoane cu dizabilitati va facilita si accesul parintilor cu copii in carucior, precum a varstnicilor care se deplaseaza ajutati de bastoane."Este nevoie sa corelam reglementarile Uniunii Europene cu legislatia noastra. Este imperios necesara facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati pe plajele din Romania si incurajarea participarii si integrarii in societate, depline si efective, prin acordarea de locuri rezervate, accesibile persoanelor cu dizabilitati si insotitorilor lor. In acest moment, plajele din Romania nu sunt conforme Deciziei nr. 48/2010 a Consiliului Uniunii Europene", a afirmat Remus Negoi, potrivit sursei citate.In Romania nu exista alei special amenajate care sa permita accesul persoanelor cu dizabilitati care ar dori sa mearga la plaja."Mai mult, accesul la luciul de apa al persoanelor cu dizabilitati este deosebit de dificil, in foarte putine cazuri fiind amenajate cai de acces pentru ei. Segmentul agrement pare sa fie iesit complet din preocuparile autoritatilor cand este vorba despre accesul persoanelor cu dizabilitati, desi Legea 446/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap stipuleaza ca beneficiaza de drepturi si in ceea ce priveste "petrecerea timpului liber, acces la cultura, sport, turism".Este de remarcat si faptul ca multi turisti straini ocolesc litoralul romanesc tocmai datorita lipsei infrastructurii pentru accesul pe plaja pentru persoanele cu dizabilitati sau a carucioarelor pentru copii", mai indica sursa mentionata.