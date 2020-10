Parintii fortati sa stea acasa cu copiii ar putea fi platiti de Guvern. Se aplica daca elevii invata in scenariile galben sau rosu

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Propunerea de suplimentare a ordinii de zi cu acest proiect a venit din partea vicepremierului Raluca Turcan si a fost aprobata de premierul Ludovic Orban "Ministerul Muncii este in masura sa prezinte astazi, in prima lectura, ordonanta de urgenta prin care parintii sa poata sa beneficieze de zile libere platite pentru a sta acasa cu copiii, daca unitatile pe care copiii lor le frecventeaza se afla in scenariul galben, hibrid sau in scenariul rosu. Practic, parintii vor putea sa beneficieze de aceste zile libere platite daca nu isi desfasoara activitatea in regim de telemunca sau de munca la domiciliu. Aceste zile libere se acorda pe toata perioada in care se aplica scenariile galben si rosu pentru scolile pe care le frecventeaza copiii, conform hotararilor date de comitetele judetene de situatii de urgenta. Acest beneficiu se va acorda pe toata perioada starii de alerta", a explicat Raluca Turca.Premierul Ludovic Orban a atras atentia ca, in cazul scenariului galben, masura se va aplica pentru zilele in care copilul studiaza in sistem online.