Proiectul nuclear de la Cernavoda va fi finantat de Banca de Export-Import a Statelor Unite

"Maine (vineri - n. r.), ministrul Popescu se va intalni cu Secretarul Departamentului de Energie Brouillette, pentru a demara un acord de cooperare interguvernamentala pentru reconditionarea unuia dintre cele doua reactoare nucleare si renovarea cladirii in care se afla cele doua reactoare noi de la centrala nucleara de la Cernavoda, din Romania. Acest proiect, in valoare de 8 miliarde de dolari, va reprezenta o paradigma a viitoarelor proiecte romano-americane de dezvoltare economica si energetica. In partea a doua a zilei, ministrul Popescu se va intalni cu presedintele EXIM (Bancii de Export-Import a SUA), Kimberley Reed, in vederea semnarii unui memorandum de intelegere care vizeaza finantarea proiectului nuclear de la Cernavoda si alte proiecte din Romania", a spus Adrian Zuckerman, in mesajul transmis cu ocazia Bucharest Forum, organizat de Institutul Aspen.Diplomatul a subliniat ca este vorba despre cel mai mare pachet de finantare primit pana acum de Romania.Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a reiterat in ultimul timp ca sustine foarte mult realizarea reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda si vrea sa fie facute cu parteneri din Uniunea Europeana si din NATO."Vorbim despre reactoarele 3 si 4 de prea mult timp. Eu am afirmat inca de anul trecut ca trebuie sa facem aceste reactoare si doresc sa le facem si le vom face cu parteneri din Uniunea Europeana si NATO. Suntem in acest club european si in acest club NATO si cred ca acolo avem suficiente surse de finantare ca sa putem sa ne descurcam fara aportul altor surse de finantare din tari terte acestui club. Eu sunt foarte optimist ca vom reusi sa demaram aceste investitii de la Cernavoda cu parteneri din Uniunea Europeana si din NATO", a afirmat ministrul, in mai.Premierul Ludovic Orban a dispus constituirea Comitetului de coordonare strategica pentru implementarea Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, printr-o decizie publicata in iulie in Monitorul Oficial.Comitetul va fi condus de ministrul Economiei, Virgil Popescu. Din componenta organismului consultativ mai fac parte Florin Citu , ministrul Finantelor Publice, Cosmin Marinescu, consilier prezidential, si Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului.Obiectivele principale ale Comitetului sunt analiza, cristalizarea si fundamentarea deciziilor strategice si a masurilor necesare pentru implementarea Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda.