Proiectul privind acordarea stimulentului de risc pentru profesori, in starea de urgenta si alerta, adoptat pe articole de deputati

Votul final asupra proiectului urmeaza sa fie dat in sedinta de miercuri.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea unui stimulent de risc cadrelor didactice, precum si personalului didactic auxiliar si personalului nedidactic din invatamantul preuniversitar si universitar de stat, din invatamantul particular acreditat si din unitatile de invatamant preuniversitar infiintate in structura institutiilor de invatamant superior, in cuantum de 2.000 de lei lunar, respectiv de 1.500 de lei lunar, pe durata starii de alerta si a starii de urgenta, pentru implicarea si expunerea in fata riscului raspandirii SARS-CoV-2."Incepand cu anul scolar/universitar 2020/2021, pe perioada starii de alerta/starii de urgenta instituite ca urmare a situatiei epidemiologice determinate de raspandirea SARS-CoV-2, personalul didactic, personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic din invatamantul preuniversitar si universitar de stat, precum si din unitatile de invatamant preuniversitar infiintate in structura institutiilor de invatamant superior, beneficiaza de un stimulent de risc dupa cum urmeaza: a) in cuantum de 2.000 de lei lunar, pentru personalul didactic; b) in cuantum de 1.500 de lei lunar, pentru personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic. Stimulentul de risc se acorda pe durata desfasurarii cursurilor aferente anului scolar /universitar pe perioada starii de alerta/starii de urgenta, proportional cu timpul in care persoanele din categoriile prevazute isi desfasoara fizic activitatea in cadrul unitatilor de invatamant in prezenta anteprescolarilor/ prescolarilor/ elevilor/ studentilor", prevede textul.Lista persoanelor din categoriile prevazute anterior, care beneficiaza de stimulentul de risc, se stabileste lunar, prin decizie a conducatorului unitatii de invatamant. Conducatorul unitatii de invatamant este responsabil pentru intocmirea listei beneficiarilor stimulentului de risc si are obligatia comunicarii acesteia catre inspectoratul scolar.Stimulentul de risc prevazut de acest proiect de lege nu se cuprinde in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, contributiei de asigurari sociale de sanatate, respectiv al contributiei asiguratorii pentru munca, reglementata la titlul "Contributii sociale obligatorii" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.Liderul deputatilor PSD , Alfred Simonis, a afirmat ca proiectul apartine social democratilor si este un prim pas pentru a-i ajuta pe dascali."Este o initiativa a PSD prin care se face dreptate in sistemul national de educatie. In ultima luna sunt 4.000 de copii infectati. Guvernul ne spunea ca nu e niciun pericol, iata ajungem la 4.000 de copii infectati. Acest numar se multiplica.(...) Aceasta initiativa incearca sa-i ajute pe dascali, astfel incat acestia, atunci cand fac cursuri in clasa, sa-si cumpere masti, dezinfectanti, dar si sa faca cursuri online. Aceasta suma de 2.000 de lei pe luna nu este suficienta, dar este un prim pas. (...) Noi le dam oamenilor ce merita", a spus Simonis.Liderul deputatilor PNL , Florin Roman, a criticat PSD pentru faptul ca nu exista sursa de finantare."Nu s-a incheiat campania electorala. PSD ofera bonusuri fara sa arate sursa de finantare. (...) PSD este cel mai iresponsabil partid. Vom ataca orice demers populist demagogic al PSD", a spus Roman, acuzandu-i pe reprezentantii PSD ca nu le pasa de oameni. "O sa vedeti ca lumea nu uita aceste lucruri in 6 decembrie", a adaugat Roman.Deputatul UDMR Eva Csep a atras atentia ca indemnizatiile de risc pentru persoanele care lucreaza in asistenta sociala nu au fost platite."Putem sa acordam indemnizatii, dar acestea sunt pe hartie, ca aceste plati nu s-au facut. Am inteles ca suntem in campanie electorala. (...) Doresc sa atrag atentia Guvernului ca acele indemnizatii de risc de 2.500 lei pentru persoanele care lucreaza in asistenta sociala nu s-au dat. Atrag atentia Guvernului ca aveti plati de facut si trebuie sa le faceti", a spus Eva Csep.Camera Deputatilor este for decizional.