Proprietarul armei cu care un copil si-a impuscat mortal fratele, retinut

"In baza probatoriului administrat, la data de 04 mai a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures au dispus masura preventiva a retinerii pentru 24 de ore, fata de barbatul de 49 de ani, detinatorul legal al armei neletale cu aer comprimat, acesta fiind introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al inspectoratului", a transmis, marti, IPJ Mures.Sursa citata a precizat ca cercetarile sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mures, in vederea stabilirii si clarificarii tuturor aspectelor.Barbatul detine legal arma, dar, luni, a lasat-o nesupravegheata, in timp ce mai multe persoane se aflau la o cabana din judetul Mures. Un copil de 5 ani a murit dupa ce a fost impuscat accidental in zona pieptului luni, 3 mai, de catre un alt copil de 8 ani, cu o arma cu aer comprimat, la un picnic. Sefa SMURD Mures Maria Salanta a declarat ca echipajul SMURD a ajuns in aproximativ 14 minute, iar copilul a fost gasit in stop cardio-respirator, i-au fost facute manevre de resuscitare, i-a fost facut drenaj toracic stang cu eliminare de sange din plamani, i s-a administrat sange, dar, din pacate, a fost declarat decesul.