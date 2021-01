Proprietarul cailor abandonati pe malul unui lac de langa Techirghiol, un procuror DIICOT, amendat cu 3.000 de lei

Adapostiti intr-o unitate sanitar-veterinara

"Proprietarul cailor de la Techirghiol a fost identificat si sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 3.000 de lei conform Legii 205/2004", au transmis reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta.Potrivit Libertatea , proprietarul este Marius Valentin Tuca, procuror in cadrul Structurii Teritoriale DIICOT Constanta. Localnicii sustin ca acesta adunase pe acel teren in jur de o suta de cai. Dar multe dintre animale nu au rezistat conditiilor aspre, lipsei de apa si de hrana.Purtatorul de cuvant al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Constanta, Irina Topoleanu, a declarat ca starea de sanatate a cailor respectivi este buna, cu doua, trei exceptii."Caii au fost preluati si dusi la o unitate autorizata sanitar-veterinar unde li se asigura si asistenta sanitar-veterinara si conditii si hrana. Vor ramane acolo 45 de zile, cat este valabilitatea ordinului de plasare, timp in care proprietarul trebuie sa faca dovada ca poate asigura facilitatile de adapostire, hranire si asigurarea conditiilor de bunastare a acestor animale pentru a le putea revendica. Caii sunt bine, au o stare buna de sanatate, exceptand doua sau trei exemplare, si erau subnutrite. Sunt clinic aparent sanatosi, reactivi, fara alte semne de boala", a afirmat Irina Topoleanu.Imagini cu circa 40 de cai care sunt legati si par maltratati, batuti si slab hraniti au fost postate pe Facebook si s-a cerut interventia DSVSA Constanta pentru salvarea lor. Imaginile au fost suprinse in Teghirghiol, pe marginea lacului Zarguzon. "Niciun ONG din Romania nu poate prelua 40 de cai! Este clar o problema pe care trebuie sa o rezolve statul roman", a transmis ONG-ul care a distribuit imaginile."Se trage un semnal de alarma despre starea incredibila a 40 de cai, din Techirghiol, aflati pe marginea lacului Zarguzon. Este evident ca niciun ONG din Romania nu poate prelua 40 de cai! Este clar o problema pe care trebuie sa o gestioneze si sa o rezolve statul roman. Haideti, va rog, sa facem sesizari catre DSVSA Constanta", este mesajul postat pe pagina Asociatiei Kola Kariola, alaturi de imaginile cu caii.Asociatia a precizat ca videoclipul a fost preluat de pe pagina oficiala a rapper-ului Puya , si acesta facand un apel pentru salvarea cailor.