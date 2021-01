Riscurile pe care ti le asumi cand plimbi un caine periculos fara botnita. Daune morale de 20.000 de lei in cazul unei corcituri de Rottweiler scapate din lesa

Proprietarul cainelui, introdus in proces

"A omis botnita"

Daunele morale, injumatatite

Un incident care a avut loc in septembrie 2015 pe o strada din Capitala a fost finalizat dupa mai bine de cinci ani, printr-o sentinta a Curtii de Apel Bucuresti . E vorba de cazul unui barbat trimis in judecata pentru neluarea masurilor de prevenire a atacului canin.Totul s-a intamplat in dimineata zilei de 20 septembrie 2015. Barbatul in varsta de 61 de ani plimba, fara botnita, un metis de Rottweiler, pe care un prieten i l-a lasat in grija, cand cainele s-a desprins din lesa si a atacat un alt caine pe care stapana sa il plimba. In momentul in care cainele sau a fost atacat, femeia a incercat sa intervina, fiind muscata de brat de Rottweilerul scapat din lesa.Intre cei doi caini a intervenit si barbatul care plimba Rottweilerul, reusind sa ii desparta. Ranita la mana, femeia a fost ajutata de un martor, care i-a acordat primul ajutor, apoi a fost transportata la spital . In urma muscaturii de caine, femeia a necesitat aproximativ 55 de zile de ingrijiri medicale "fara primejduirea vietii si fara consecinta unui prejudiciu estetic grav si permanent".In procesul judecat in prima instanta la Judecatoria Sectorului 4, a fost introdus in dosar, ca parte responsabila civilmente, si proprietarul cainelui. In apararea barbatului trimis in judecata, proprietarul animalului a depus la dosar o adresa a Asociatiei Chinologice Metropolitane Bucuresti, adresata Colegiului Medicilor Veterinari , din care reiese ca animalul "nu este metis din rasa Rottweiler (cum a fost incadrat initial de medicul veterinar), ci metis de ciobanesc german".Judecatorul a considerat, insa, ca adresa depusa la dosar este realizata "in scopul de a obtine, prin eliminarea referirii la rasa Rottweiller, declasificarea cainelui din categoria cainilor periculosi si implicit eliminarea caracterului penal al atacului ce face obiectul judecatii"."Imprejurarea ca animalul, care este un metis, rezultat in urma imperecherii unor exemplare canine de rase diferite, prezinta (conform sustinerilor partii responsabile civilmente si fotografiilor depuse de acesta la dosar) si caractere morfologice apartinand rasei Ciobanesc german nu presupune in mod necesar ca acesta nu ar fi un caine prezumat de lege ca fiind periculos, in conditiile in care acesta prezinta si caracteristici ale rasei Rottweiller, indiferent daca acestea sunt sau nu dominante din punct de vedere morfologic si/sau comportamental", se arata in sentinta Judecatoriei Sector 4 prin care barbatul care a avut cainele in grija in ziua atacului a fost condamnat la noua luni de inchisoare cu suspendare."Inculpatul a omis sa puna animalului botnita, mizand pe comportamentul anterior bland al acestuia. Totodata, inculpatul, bazandu-se pe acelasi aspect, nu a verificat nici integritatea si functionalitatea mijlocului de contentie zgarda metalica-lesa destinat controlului permanent al animalului pe perioada plimbarii, fapt ce a permis animalului sa scape din lesa si sa atace cainele persoanei vatamate si pe aceasta din urma", a mai aratat judecatorul.Prin aceeasi sentinta, Judecatoria Sectorului 4 i-a obligat pe barbatul care avea in grija cainele si pe stapanul cainelui sa ii achite victimei daune morale in valoare de 50.000 de lei."Chiar daca nu exista un criteriu obiectiv pentru a cuantifica aceste suferinte, fara a-i pune pe inculpat si pe partea responsabila civilmente in imposibilitatea de a asigura intretinerea sa si respectand principiul interzicerii imbogatirii fara justa cauza, apreciem ca suma de 50.000 lei este suficienta in speta pentru a repara prejudiciul moral incercat de victim", a mai aratat judecatorul care a pronuntat sentinta pe fond.Cu ocazia apelului judecat la Curtea de Apel Bucuresti, pedeapsa de 9 luni de inchisoare cu suspendare a fost mentinuta, dar daunele morale au fost reduse de la 50.000 la 20.000 de lei."In cauza, suma acordata de 50.000 de lei pentru partea civila este totusi mare in raport de suferintele in concret resimtite. Reaminteste ca aceste daune reprezinta o compensare acordata fata de traumele psihice suferite si apreciaza ca se impune reducerea acesteia la suma de 20.000 de lei, cuantum justificat fata de gradul sau de recuperare psihica, aceasta fiind in masura sa raspunda eficient nevoilor partii civile", a aratat Curtea de Apel in sentinta, care este definitiva.